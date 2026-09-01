Condado de Los Ángeles demanda a State Farm por prácticas desleales

El condado de Los Ángeles ha presentado una demanda contra la aseguradora State Farm por prácticas comerciales desleales en la gestión de las reclamaciones por los incendios forestales de 2025.

“La demanda es el resultado de meses de frustración”, dijo la supervisora del condado, Kathryn Barger, a La Opinión. “Los sobrevivientes de los incendios forestales han pasado demasiado tiempo luchando por recibir las prestaciones que pagaron y con las que contaban; a veces pagan un par de reclamaciones cuantiosas y luego desaparecen”.

La demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles alega específicamente que State Farm, que se anuncia como “El Buen Vecino”, infringió las leyes de California sobre competencia desleal y publicidad engañosa en el trato dado a los sobrevivientes de los incendios Eaton y Palisades mediante

retrasos, pagos insuficientes, denegaciones, reasignaciones constantes de ajustadores, obstáculos para contactar a dichos ajustadores, compensación inadecuada por gastos de manutención adicionales, declaraciones falsas para disuadir a los asegurados y la supresión de reclamaciones por daños causados ​​por el humo.

Barger, quien representa a los sobrevivientes del incendio Eaton en Altadena, indicó que muchas personas han pagado sus primas de cobertura y no están pidiendo favores. “Están exigiendo que se cumpla lo estipulado en el contrato que suscribieron”, dijo frente a las oficinas de la Junta de Supervisores, en el centro de Los Ángeles.

Imagen de la rueda de prensa donde supervisores de Los Ángeles explicaron la demanda del condado contra la aseguradora State Farm. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Fuertes testimonios

Las repercusiones económicas, las demoras, las denegaciones y las declaraciones engañosas de State Farm han tenido consecuencias físicas, psicológicas, médicas y familiares muy reales para los asegurados desplazados por los incendios.

Para los asegurados de edad avanzada y los residentes con vulnerabilidades médicas, estas demoras pueden resultar especialmente devastadoras.

La demanda incluye alegaciones relativas a un asegurado de 97 años de edad que simplemente desea regresar a su hogar. Sin embargo, no ha podido hacerlo y su familia se ha enfrentado a numerosos obstáculos para conseguir las pruebas adecuadas y obtener los beneficios que le corresponden para cubrir sus gastos de manutención mientras permanece desplazado.

Otro testimonio incluido en la demanda señala: “Tras seis décadas pagando miles al año por el seguro, esperamos que cumplan con lo acordado. ¿Qué sentido tiene el seguro de hogar? Podríamos haber invertido esos pagos y contar con una suma considerable para cubrir los gastos de este desastre”.

El hecho de que State Farm no haya pagado a miles de asegurados las indemnizaciones correspondientes a sus pólizas ha prolongado la catástrofe. De hecho, miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares tras más de 600 días de los incendios de enero de 2025 que convirtieron en cenizas unas 16,000 estructuras.

Muchas familias no pueden volver porque el humo, el hollín, las cenizas, los escombros y la contaminación química han convertido sus viviendas en lugares inseguros, y los demandados se han negado a realizar las pruebas necesarias o a cubrir oportunamente y en su totalidad los costos de remediación.

Asimismo, los afectados no han podido reparar ni reconstruir sus casas porque, presuntamente, State Farm no ha facilitado a tiempo los fondos necesarios para iniciar dichas obras.

“Las familias que han agotado los beneficios para gastos de subsistencia adicionales se enfrentan al desaliento o a quedarse sin hogar. Los ahorros se esfuman, las deudas se acumulan, los contratistas se marchan a otros proyectos y los trabajos de reconstrucción y remediación se paralizan”, muestra la demanda.

Barger añadió que “si el Departamento de Seguros [de California], que es el organismo regulador encargado de la supervisión [de State Farm], no cumple con su labor, yo, como representante, tengo la obligación de garantizar que los supervivientes cuenten con alguien que vele por sus intereses”.

Una oficina de State Farm destruida en Altadena por el incendio Eaton. La aseguradora enfrenta severas demandas por fallarles a sus clientes. Crédito: Chris Pizzello | AP

La querella

La demanda que lideran los asesores jurídicos del condado, Dawyn R. Harrison, Scott Kuhn, Andrea Ross, Anik Banerjee y Joseph Mellis, busca la restitución para los asegurados afectados, medidas cautelares y sanciones civiles de hasta 2,500 dólares por infracción ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Según la querella, a State Farm no le faltaban recursos para responder a los asegurados tras los incendios: recaudaba aproximadamente 41 millones de dólares anuales en primas de seguros de vivienda de los asegurados en las comunidades afectadas.

State Farm Mutual cerró el año 2025 con 170,000 millones de dólares en activos netos: 24,800 millones más que el año anterior. State Farm General también obtuvo el primer aumento de tarifas de emergencia para seguros de vivienda en California —un incremento del 17 por ciento que costaba al propietario promedio de California unos 481 dólares al año—, además de recibir un pagaré de excedente (surplus note) por valor de 400 millones de dólares de State Farm Mutual.

Sin embargo, mientras el patrimonio neto de State Farm Mutual crecía en miles de millones y State Farm General recaudaba cientos de millones adicionales mediante las primas de “tarifa de emergencia” de los asegurados de California, muchos supervivientes de los incendios del condado de Los Ángeles se enfrentaban a denegaciones, retrasos, pagos insuficientes y evasivas.

Las encuestas encargadas por el Department of Angels, una organización independiente sin fines de lucro dedicada al apoyo a la recuperación, la cual fue creada inmediatamente después de los incendios para identificar las necesidades de los supervivientes y orientar los esfuerzos de recuperación, miden la magnitud de esta recuperación inconclusa.

Su informe de junio de 2025 reveló que el 82% de los clientes de State Farm que respondieron a sus preguntas abiertas reportaron experiencias negativas con la compañía.

La encuesta posterior del Department of Angels, realizada en enero de 2026, halló que más de siete de cada 10 residentes de Altadena y Pacific Palisades no habían regresado a sus hogares; cuatro de cada 10 asegurados habían sufrido problemas graves con el seguro, incluidos fuertes aumentos de las primas o la pérdida de cobertura; el 48% de los supervivientes había agotado una parte significativa de sus ahorros; el 43% había contraído deudas, y el 83% informó de un deterioro en su salud mental.

El sondeo siguiente, en julio de 2026, mostró escasas mejoras. Tres de cada cuatro residentes de Pacific Palisades, dos de cada tres residentes de Altadena y más de la mitad de los residentes de Malibú permanecían desplazados. La tasa de desplazamiento fue del 33% incluso entre los supervivientes cuyas casas seguían en pie, y del 85% entre aquellos que sufrieron una pérdida total.

11,300 reclamaciones de vivienda

Si bien el Consejo Jurídico también está colaborando en este litigio con Christina Tusan, defensora de los derechos del consumidor y abogada experta en protección al consumidor, las autoridades del condado dieron a conocer que el 4 de mayo de 2026 el Departamento de Seguros de California (CDI) anunció los resultados de la auditoría de mercado (MCE, por sus siglas en inglés) realizada a State Farm.

Tras revisar 220 reclamaciones seleccionadas al azar, dicha auditoría detectó 398 infracciones de la Ley de Prácticas Desleales en Seguros y de la normativa conexa. No obstante, la acción del CDI no busca la restitución para los asegurados afectados, mientras que la demanda del Consejo del Condado sí pretende obtener una reparación.

Los asegurados de State Farm presentaron aproximadamente 11,300 reclamaciones de viviendas relacionadas con los incendios forestales de Los Ángeles -casi un tercio de las 38,835 reclamaciones presentadas ante todas las compañías de seguros-, según el sistema oficial de seguimiento de reclamaciones del Departamento. Las infracciones detectadas por el Departamento de Seguros de California (CDI) indican que miles de damnificados podrían haberse visto afectados.

“El estado tiene la autoridad regulatoria para toda California, y el gobierno federal también posee cierto grado de autoridad regulatoria que el condado no tiene”, indicó la supervisora Lindsey Horvath. “Sin embargo, lo que sí existe es nuestro compromiso con la protección del consumidor; por eso estamos interviniendo para garantizar que nuestros residentes reciban la protección que necesitan haciendo uso de la autoridad que sí tenemos a nivel del condado”.

Y, aunque existen ciertos desafíos de jurisdicción, ya que el estado no puede emprender acciones de la misma manera que lo hace el condado en nombre de los consumidores individuales, “necesitamos que utilicen la autoridad que sí poseen para ejercer presión y exigir que se actúe con sentido de urgencia. Eso es lo que ha faltado”, dijo Horvath.

El Departamento de Seguros del estado presentó una demanda contra State Farm en mayo, en la que formuló acusaciones similares a las de la demanda del condado. La demanda estatal podría conllevar la pérdida temporal de la licencia de State Farm para operar en California.

Dicha demanda solicita millones de dólares en sanciones a favor del Estado contra State Farm. En cambio, la demanda del condado busca específicamente una compensación económica para las víctimas de los incendios.

Scott Kuhn, de la Oficina del Asesor Jurídico del Condado, no pudo determinar si la actitud de State Farm estuvo motivada por la codicia, el afán de lucro o el menosprecio hacia las personas.

“No sé exactamente por qué está sucediendo esto, pero es inaceptable. Han cobrado dinero a la gente por sus pólizas y deben cumplir con ellas. Así que insisto: sea cual sea la razón —ya sea codicia, afán de lucro o cualquier otra cosa— esto debe terminar; deben asumir su responsabilidad y ayudar a las

personas a reconstruir sus vidas. Deben realizar los pagos, facilitar el reasentamiento y ofrecer soluciones para que la gente pueda regresar a sus hogares”, subrayó.

En desacuerdo con el condado

En un comunicado, State Farm General afirmó su discrepancia “rotunda” con la forma en que el condado de Los Ángeles calificó su respuesta ante los incendios y dijo en un comunicado que “analizaremos la demanda y responderemos a través de los cauces legales correspondientes”.

La compañía afirmó que “los sobrevivientes de los incendios forestales merecen apoyo, respuestas claras y un proceso de reclamación justo. Las prácticas de seguros en California están reguladas por el Departamento de Seguros de California y State Farm colaboró plenamente con la revisión que dicho departamento realizó de nuestra gestión de reclamaciones por incendios forestales”.

Y agregó: “Seguimos centrados en ayudar a nuestros clientes a recuperarse. State Farm ha pagado más de 6,200 millones de dólares en reclamaciones relacionadas con los incendios forestales de Los Ángeles de 2025 -incluidos aproximadamente 1,000 millones por daños causados ​​por el humo- y ha cerrado cerca del 78% de los expedientes. Continuamos trabajando directamente con los clientes cuyas reclamaciones siguen abiertas y evaluando cada caso según las circunstancias del siniestro y la cobertura estipulada en la póliza del cliente”.