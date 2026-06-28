Jueza declara nulo el juicio contra acusado por incendio Palisades

Una jueza declaró este viernes nulo el juicio contra el sospechoso acusado de provocar el incendio Palisades, de enero de 2025 en Los Ángeles, después de que un día antes los miembros del jurado dijeran que no pudieron llegar a un veredicto unánime.

El 25 de junio, el jurado dijo que se encontraba ante una encrucijada después de que en sus deliberaciones en el juicio de Jonathan Rinderknecht, de 29 años, no había alcanzado una opinión unánime para declarar al acusado culpable o no culpable de los cargos.

Rinderknecht fue acusado de tres cargos federales: incendio provocado, destrucción maliciosa mediante fuego y madera incendiada.

Sigue leyendo: Hermano de alcaldesa Bass demanda a la ciudad de Los Ángeles por incendio Palisades

“El tribunal considera que existe una necesidad manifiesta de declarar la nulidad del juicio porque el jurado no llega a un acuerdo“, declaró la jueza Anne Hwang, después de que 10 miembros del jurado se inclinaran por un veredicto de no culpabilidad y otros dos por declararlo culpable de los cargos.

“Tenemos personas en ambos lados que están completamente empeñadas, inquebrantables y no están dispuestas a cambiar de opinión“, decía el jueves una nota del jurado.

Además, el jurado también declaró que el tribunal no podía hacer nada para ayudar y que estaba dividido en cuanto a los tres cargos.

Sigue leyendo: Trump quiere tomar el control de la reconstrucción de Los Ángeles tras incendios

La fiscalía había solicitado a la jueza que pidiera al jurado que deliberara durante más tiempo, pero existía un “riesgo de coacción” ante la firmeza con la que el jurado parecía estar deliberando.

El abogado de Rinderknecht, Steve Haney, dijo que el recuento de votos de los miembros del jurado era una señal contundente de la no culpabilidad de su cliente.

“Tienen toda la intención de volver a juzgar este caso ante un nuevo jurado y obtener veredictos de culpabilidad en todos los cargos imputados”, expresó el fiscal federal Bill Essayli.

Sigue leyendo: Incendios en Los Ángeles: a un año de los desastres de Eaton y Palisades, ¿qué sigue?

“Existen pruebas contundentes de que Jonathan Rinderknecht es el responsable de provocar el incendio del 1 de enero de 2025, que después se convirtió en el incendio Palisades”, agregó.

Rinderknecht se declaró no culpable de haber iniciado uno de los incendios forestales más devastadores de la historia de California.

De acuerdo con los fiscales, Rinderknecht provocó un incendio la madrugada del Año Nuevo de 2025, que permaneció activo en las profundidades del sistema radicular antes de reavivarse el 7 de enero por los intensos vientos de Santa Ana.

Sigue leyendo: Sospechoso de incendio Palisades enfrentaría pena de 45 años en prisión

El incendio Palisades ocasionó la muerte de 12 personas y destruyó miles de viviendas en las áreas de Pacific Palisades y Malibu.

El juicio comenzó el 8 de junio, con ocho días de extensos testimonios de investigadores, expertos y testigos de las zonas aledañas.

Los miembros del jurado deliberaron durante 13 horas a lo largo de dos días antes de concluir que no podían alcanzar un veredicto unánime.

Sigue leyendo:

· Los Ángeles comparte informe del devastador incendio Palisades

· Newsom critica duramente a Trump por la falta de ayuda federal para víctimas de los incendios

· Una persona arrestada en relación con incendio Palisades en Los Ángeles