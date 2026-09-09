Incendio Getty detenido tras activar avisos de evacuación en Los Ángeles

El avance de un incendio de vegetación en la ladera cercana al Freeway 405 fue detenido tras provocar la tarde de este miércoles avisos de evacuación para residentes del área de Bel-Air y Brentwood, en medio de condiciones de altas temperaturas y humedad en Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que las llamas del incendio Getty estaban bajo control, después de que el incendio comenzara aproximadamente a las 4:20 p.m. en una ladera cercana a Getty Center Drive.

LAFD Alert- Bel-Air FORWARD PROGRESS STOPPED – Brush Fire Nb 405 Fy MAP: https://t.co/iZQxIWrNat FS19; DETAILS: https://t.co/pfYl2GGoeS — LAFD ? (@LAFD) September 10, 2026

“El avance del incendio forestal en Bel-Air se ha detenido“, informó el LAFD en su cuenta de X.

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Las llamas del incendio se extendieron por 25 acres, elevando una columna de humo a lo largo del Freeway 405, y presentaban un desplazamiento hacia el norte, de acuerdo con los datos de Cal Fire.

En el combate a las llamas participaron varios helicópteros cisterna, además de los bomberos que se desplegaron en la zona.

El LAFD aseguró que no se trataba de un incendio avivado por el viento, aunque las condiciones de calor extremo y altos niveles de humedad provocaron condiciones extremas en la región durante el miércoles.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones de temperaturas elevadas se mantendrán este jueves, con registros en los termómetros de 108°F (42.2°C) en gran parte de la región.

Este miércoles, en Los Ángeles se elevó todavía más la sensación de calor debido a la elevada humedad que entró como consecuencia de los remanentes del huracán Marie, a pesar de encontrarse a cientos de millas de distancia en el océano Pacífico.

Aunque ninguna estructura estaba en peligro inmediato de ser alcanzado por el fuego, el LAFD emitió los avisos de evacuación para las zonas LFD-0895 y LFD-0967, en Brentwood.

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Debido al incendio, el Getty Center cerró sus puertas este miércoles, de acuerdo con información en su sitio web.

“En este momento, el Getty Center ha evacuado sus instalaciones, tanto a los visitantes como al personal. Las colecciones y las obras de arte están a salvo, y estamos colaborando con los bomberos para supervisar la situación”, informó el centro en un comunicado.

El Getty Center informó que reanuda sus actividades normales este jueves, después del aviso del LAFD de que el incendio estaba controlado.

The brushfire north of the Getty Center has been contained. Thank you to LAFD for their hard work, and to staff and visitors who evacuated safely and swiftly.



The Getty Center will resume normal operations tomorrow, and will open as usual at 10am. pic.twitter.com/1zPkyJOE3r — Getty (@GettyMuseum) September 10, 2026

La tarde de este miércoles se registraron vientos suaves, de unas 13 millas por hora (21 km/h), por lo que el LAFD confiaba en que las llamas se mantuvieran confinadas en la ladera.

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Al parecer, la Patrulla de Caminos de California no cerró los carriles del Freeway 405 debido al incendio Getty.

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