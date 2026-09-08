Clima tropical golpea el sur de California

Además de las constantes lluvias, intenso oleaje y peligrosas corrientes de resaca, la tormenta tropical Marie también se hace sentir en el sur de California por una alta humedad, que ocasionará condiciones tropicales atípicas para la región, con sensación de temperatura cercana a los 116°C (46.6°C).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las temperaturas suben este martes, pero alcanzarán su punto máximo este miércoles, lo que se combinará con niveles de humedad superiores al 70%, lo que ocasionará incomodidad entre los residentes.

De acuerdo con los pronósticos, los niveles de los termómetros pueden llegar a los 110°F (43.3°C) en algunas zonas del condado de Los Ángeles, pero con una sensación de temperatura superior.

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Las condiciones tropicales, similares a las que se tienen habitualmente en ciudades como Miami, Florida, no son comunes en Los Ángeles ni en el sur de California, y se convirtieron en tema central de comentarios en las redes sociales.

Wow! Colin McCarthy of US Stormwatch says that we could see a 'feels like' temperature of 110° in DTLA Wednesday with a dew point in the upper 70s.



For frame of reference: Weatherology lists a dew point of 70°F or higher as "oppressive and uncomfortable"@US_Stormwatch https://t.co/0Og3l452Ai — L.A. in a Minute (@LaInaMinute) September 8, 2026

En algunas zonas de los condados de San Bernardino y Riverside, se espera que las temperaturas alcancen los 111°F (43.8°C).

I was called a liar the other day for saying California was the most humid state in the country two weeks ago ? Looks like we’re getting a repeat of hell ??? https://t.co/tGBk7n74LO — Su’a Kristopher Cravens (@SuaKCravens) September 8, 2026

La combinación de calor extremo y alta humedad puede representar un riesgo para sectores de la población vulnerables, como niños y adultos mayores.

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De acuerdo con una investigación realizada por Los Angeles Times, en 2021 se contabilizaron 3,900 muertes relacionadas con el calor en California durante una década, y reveló que las agencias públicas tuvieron dificultades para brindar ayuda a quienes la necesitaban.

Además, funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles detectaron un aumento en las visitas a urgencias por enfermedades relacionadas con las altas temperaturas durante las olas de calor en los meses de verano.

Según expertos, la humedad dificulta la capacidad del cuerpo para regular su temperatura de forma natural, ya que el ambiente húmedo impide que el sudor se evapore con facilidad, lo que provoca que la temperatura corporal siga aumentando.

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Las altas temperaturas son consecuencia de la entrada de un sistema de alta presión proveniente del este, que encuentra niveles de humedad inusualmente elevados, provocada por las precipitaciones que prevalecieron desde el fin de semana debido a Marie.

Meteorólogos dijeron que el punto de rocío en la región puede situarse en los 70°F (21°C), lo que causará condiciones incómodas y opresivas para los residentes durante este miércoles.

“El calor se verá exacerbado por el aumento de la humedad debido a la tormenta tropical Marie. Por lo tanto, se sentirá bastante incomodidad en toda la zona“, aseguraron los especialistas.

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Las alertas por calor extremo se mantienen vigentes hasta la noche de este miércoles para gran parte del condado de Orange, Inland Empire y el condado de San Diego, donde se pronostican temperaturas máximas de 108°F (42.2°C) en algunos valles, y 111°F (43.8°C) en los desiertos, según el NWS.

Están activas las alertas por calor hasta la noche de este jueves para las playas y valles del condado de Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica.

Los meteorólogos dijeron que se tiene entre un 20% y un 30% de probabilidad de que la humedad se incremente este miércoles para justificar la emisión de alertas por calor extremo en algunas zonas.

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Se pronostica para este miércoles que en el Valle de San Fernando persistan temperaturas máximas de entre 98°F (36.6°C) y 106°F (41.1°C), mientras que en el Valle de San Gabriel los termómetros registren niveles entre 96°F y 100°F (35.5°C y 37.8°C).

Durante las noches, los residentes el sur de California no pueden esperar un mayor alivio, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 70°F (21°C) en muchas zonas costeras y valles.

No hizo falta que el entonces huracán Marie golpeara directamente en tierra para ocasionar desastres en las costas del sur de California.

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A pesar de degradarse a tormenta tropical, y de localizarse a más de 700 millas de distancia de San Diego, Marie provocó precipitaciones constantes, intenso oleaje y altas mareas, lo que ocasionó inundaciones costeras, erosión en playas y daños en algunas zonas, como el muelle de Long Beach.

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