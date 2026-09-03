Huracán Marie afectará al sur de California con oleaje intenso el fin de semana
Un aviso está vigente desde las 8:00 a.m. de este sábado; se esperan condiciones peligrosas en el sur de California con inundaciones en comunidades costeras
El sur de California puede ser afectado por el huracán Marie, con intenso oleaje, peligrosas corrientes de resaca y posibles inundaciones en las comunidades costeras durante el fin de semana del Labor Day.
La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Los Ángeles emitió un aviso de fuerte oleaje, vigente de las 6:00 am. de este sábado hasta las 11:00 p.m. del martes 8 de septiembre para los condados de Los Ángeles y Ventura, incluyendo Malibu y la isla Catalina.
Marie se elevó a huracán de categoría 2 la tarde de este jueves, con vientos de 100 millas por hora (155 km/h), a 470 millas (755 km) al oeste del extremo sur de Baja California, México
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De acuerdo con los meteorólogos, Marie tiene una dirección hacia el oeste-noroeste, a 9 millas por hora (15 km/h), por lo que se tiene una baja probabilidad de que pueda tocar tierra en el sur de California, aunque sí afectará el clima en la región.
Se espera que ocurran lluvias procedentes de sus bandas exteriores durante el fin de semana, pero el NWS advirtió de posibles efectos en las costas, en un fin de semana feriado por el Labor Day.
“El aumento del oleaje procedente del sur creará condiciones peligrosas para el oleaje en las costas“, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.
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Los efectos del huracán Marie pueden ser aprovechados por los sufistas, con el pronóstico de olas de 5 pies (1.5 metros), y marejadas más grandes en playas orientadas al sur, especialmente en la zona de Malibu, durante este domingo.
Además del alto oleaje, se pronostican peligrosas corrientes de resaca, canales de agua que se mueven rápidamente, atraviesan las olas y arrastran a las personas hacia aguas más profundas, por lo que representan un riesgo para la vida.
Los socorristas de los condados de Los Ángeles y Orange han estado rescatando a nadadores a diario, casos que se pueden incrementar en los próximos días.
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Las autoridades instaron a los bañistas y surfistas a extremar las precauciones, permanecer cerca de las torres de vigilancia con salvavidas, así como a prestar atención a todas las advertencias.
Se prevé que las mareas altas vespertinas alcancen los 7 pies durante el oleaje provocado por el huracán Marie, lo que puede ocasionar inundaciones en las costas.
“Como consecuencia, aumenta la probabilidad de inundaciones costeras moderadas en zonas bajas y de una erosión importante de las playas. Es posible que se emitan avisos de inundación costera, con las mayores probabilidades en los condados de Los Ángeles y Ventura”, dijo el NWS.
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