Sistema tropical al sur de California podría convertirse en huracán

Un sistema tropical que adquiere fuerza frente a las costas de México tiene la posibilidad de convertirse en un huracán, con un cierto riesgo de que sus vientos y lluvias afecten el sur de California la próxima semana.

Antes de ese fenómeno meteorológico, la región podría recibir humedad de la tormenta tropical Karina, con chubascos y tormentas eléctricas en el transcurso de este martes, acompañado por una tendencia a la baja en las temperaturas después de una intensa ola de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que los registros en los termómetros estén entre 4 y 8 grados, con temperaturas máximas de entre 80 y 90 grados en los valles.

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Los especialistas del NWS esperan que las condiciones tengan mayores concentraciones de humedad a medida que un sistema subtropical se desplace hacia la región.

“Esta afluencia de humedad subtropical traerá una probabilidad de entre el 15% y el 20% de chubascos y tormentas eléctricas concentradas en el condado de Los Ángeles la tarde de este martes y durante la noche”, dijo el NWS.

Sin embargo, los meteorólogos del NWS aseguraron que las probabilidades de que otro sistema tropical en el océano Pacífico se convierta en huracán y se acerque a las costas del sur de California todavía son inciertas.

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“Todo es hipotético todavía, ya que el sistema actualmente es solo un área de tormentas eléctricas desorganizadas frente a la costa sur de México“, expresó el meteorólogo David Munyan, del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

“Sin embargo, el pronóstico general indica que en las próximas 48 horas se espera que se desarrolle un ciclón tropical, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, y que continúe desplazándose hacia el norte y el oeste”, añadió Munyan.

De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, se tiene una probabilidad del 90% de que se forme un huracán como consecuencia del sistema que se activa frente a las costas de México.

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“A partir de ahí, existe una gran incertidumbre sobre qué tan cerca se aproximará a la costa sur de California o si se mantendrá al sur y girará hacia el oeste, en el Pacífico”, consideró el meteorólogo del NWS en San Diego.

Según Munyan, se tiene un 50% de probabilidades de que el posible huracán gire hacia el oeste o se mantenga cerca de la costa de California y continúe una trayectoria más hacia el norte en lugar de dirigirse hacia el oeste, lo que sería algo inusual.

“Ya hemos tenido sistemas tropicales que se han desplazado hacia nuestra zona. Tuvimos a Hillary en 2023, y creo que fue K un par de años antes. Pero la forma en que las temperaturas del océano se enfrían es aumentando la latitud y avanzando hacia el norte”, agregó el meteorólogo.

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El especialista aseguró que las tormentas tropicales, sean huracanes o no, generalmente se disipan y se debilitan, y los restos de esos fenómenos son los que se acercan y afectan a California.

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