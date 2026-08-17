Ola de calor extremo afecta esta semana el sur de California

Una nueva ola de calor extremo afecta esta semana la mayor parte del sur de California, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los meteorólogos, se espera que los termómetros rebasen los tres dígitos en algunas comunidades de la región.

A gradual warming trend this week brings high temperatures to 5-10 degrees above typical late summertime averages on Thursday. #socal #cawx pic.twitter.com/Mmg3BhEUxa — NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 17, 2026

El aumento del calor extremo eleva también la amenaza de que estallen incendios forestales, al encontrar condiciones propicias, con terrenos con vegetación seca y escasa humedad.

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Los especialistas dijeron que estaba terminando el breve periodo de descenso de temperatura, tras la formación de un sistema de alta presión, lo que provocará que el calor se incremente por encima de lo normal.

El NWS advirtió que el aumento de las temperaturas podría traer un riesgo moderado de calor en zonas alejadas de la costa a partir de este martes 18 de agosto, junto con las condiciones propicias para que se originen incendios forestales generalizados a partir de este lunes.

Se espera que los registros de los termómetros oscilen entre 90°F y 102°F (32°C y 38.8°C) en las comunidades localizadas en los valles, en las zonas montañosas y en los desiertos, antes de alcanzar entre 93°F y 105°F (33.8°C y 40.5°C) de este miércoles al viernes.

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Para el centro de Los Ángeles, la temperatura podía estar entre los 90°F y 95°F (32°C y 35°C) durante esta semana.

Entre las zonas donde se pronostica mayor calor extremo están el oeste del Valle de San Fernando y Antelope Valley, con la posibilidad de que las autoridades emitan avisos de calor en algunas zonas de la región.

El NWS dijo que se conjuntan las condiciones para que se originen incendios forestales en los valles interiores, las montañas y en los desiertos, debido a un periodo prolongado de clima muy cálido y seco.

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Los meteorólogos expresaron que, en caso de que estalle un incendio, podría propagarse rápidamente, con el peligro de alcanzar los alrededores de las comunidades.

Los niveles de humedad en el interior del sur de California podrían descender hasta un 10% o 20% entre este miércoles y el viernes, con vientos de entre 20 y 35 millas por hora y ráfagas de hasta 45 millas por hora la noche de este lunes.

Las autoridades advirtieron que el calor representa un riesgo para las personas vulnerables, especialmente quienes no tienen acceso al aire acondicionado, por lo que recomendaron mantener una hidratación adecuada durante el día.

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Se debe tener precaución al dejar a niños o mascotas sin supervisión de un adulto en el interior de los vehículos bajo los rayos directos del sol, porque rápidamente se pueden alcanzar temperaturas que ponen en peligro sus vidas.

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