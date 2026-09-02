Tormenta tropical Marie está cerca de ser huracán y afectar el sur de California

La tormenta tropical Marie toma fuerza en el océano Pacífico frente a las costas de México y podría convertirse en huracán la tarde o noche de este miércoles 2 de septiembre, con la probabilidad de traer lluvias y ocasionar oleaje intenso al sur de California el fin de semana.

En un aviso público, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que la tormenta Marie se localizaba la mañana de este miércoles a 415 millas (670 kilómetros) al sur-suroeste de la península de Baja California, México.

Expecting increased surf & strong rip currents for this Labor Day Weekend due to large south swell from tropical activity. Stay off rock jetties. Swimmers should check with a lifeguard first & follow their advice. pic.twitter.com/ZGpdO6R7XM — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 2, 2026

Marie presentaba un desplazamiento de 9 millas por hora (15 km/h) en dirección noroeste, con vientos sostenidos de una velocidad máxima de 70 millas por hora (110 km/h). Hasta la mañana de este miércoles, no se han emitido avisos ni alertas en el sur de California.

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Según los meteorólogos, aunque son muy bajas las probabilidades de un impacto directo en el sur de California, cada vez es más probable que ocurran precipitaciones y altos oleajes durante el fin de semana del Labor Day.

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que la tormenta tropical Marie alcanzará la categoría de huracán y, según las proyecciones actuales, se espera que mantenga su trayectoria de oeste a noroeste, alejándose de la costa oeste.

“Las posibilidades de que Marie impacte directamente el sur de California como huracán o tormenta tropical siguen siendo muy bajas“, aseguró el NWS.

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Sin embargo, el NWS aseguró que la humedad del fenómeno meteorológico en el océano Pacífico alcance el sur de California.

Se pronostica entre un 50% y 60% de probabilidad de lluvias ligeras generalizadas, con acumulaciones de entre 0.1 y 0.5 pulgadas de agua pluvial, desde el domingo 6 hasta el martes 8 de septiembre.

El NWS podría emitir avisos de oleaje intenso en las playas orientadas al sur, que estarían acompañados de peligrosas corrientes de resaca, peligrosas para la vida, por lo que los bañistas deberán consultar con los socorristas sobre las condiciones del océano.

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De acuerdo con los especialistas, se tiene previsto que las mareas altas vespertinas alcancen entre 6.5 y 6.8 pies el domingo, y cerca de 7 pies el lunes, lo que podría provocar inundaciones costeras en zonas bajas, así como erosión de las playas.

Todavía no se puede determinar el volumen exacto de humedad, lluvia y viento en el sur de California debido a que se desconoce cuál puede ser la trayectoria exacta de la actual tormenta tropical Marie.

“Hay que decir que el clima para el próximo fin de semana del Labor Day puede ser muy variable. Un pequeño cambio en la trayectoria de Marie podría resultar en cambios significativos en el pronóstico actual”, dijo el NWS.

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Los meteorólogos están monitoreando una probabilidad del 10% al 15% de lluvias intensas y tormentas eléctricas localizadas en la región entre el domingo y el martes por los efectos de Marie.

Se tiene un 10% y un 15% de probabilidad de que ocurran vientos de moderados a fuertes antes de las precipitaciones, lo que aumenta la preocupación por el riesgo de incendios forestales, dijo el NWS.

Las condiciones tranquilas, con temperaturas por debajo de lo normal y niebla marina dispersa matutina, persistirán en las llanuras y valles costeros hasta el viernes.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitirá avisos costeros y alertas meteorológicas actualizadas a medida que el sistema se desarrolle en el océano a lo largo de la semana.

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