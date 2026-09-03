Tormenta tropical Marie se intensifica a huracán en el Pacífico

La tormenta tropical Marie se intensificó la noche de este miécoles a huracán frente a las costas de México, lo que podría afectar el clima durante el fin de semana del Labor Day en el sur de California.

Aunque no se pronostica que el huracán impacte de forma directa contra tierra continental, sus efectos podrían hacerse presentes con lluvias, intenso oleaje y la posibilidad de inundaciones costeras.

En un aviso público, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que Marie se convirtió en huracán, con vientos sostenidos de 80 millas por hora (130 km/h), y una trayectoria al noroeste, a 10 millas por hora (17 km/h), en aguas del Pacífico.

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A las 8:00 p.m., Marie se localizaba a 375 millas (600 kilómetros) al sureste del extremo sur de la península de Baja California, México.

Sin embargo, todavía existe cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que el huracán Marie se acerque a las costas del sur de California, aunque algunos modelos de trayectoria indican que se mantendrá alejado de las tierras continentales.

Hasta la noche de este miércoles, el NWS no había emitido avisos ni alertas en relación con el huracán en el sur de California.

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Según los meteorólogos, lo más probable es que ocurran precipitaciones y altos oleajes durante el fin de semana del Labor Day.

“Las probabilidades de que Marie impacte directamente el sur de California como huracán o tormenta tropical siguen siendo muy bajas“, informó el NWS la mañana de este miércoles.

Se pronostica entre un 50% y 60% de probabilidad de lluvias ligeras generalizadas, con acumulaciones de entre 0.1 y 0.5 pulgadas de agua pluvial, desde el domingo 6 hasta el martes 8 de septiembre.

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El NWS podría emitir avisos de oleaje intenso en las playas orientadas al sur, que estarían acompañados de peligrosas corrientes de resaca, peligrosas para la vida, por lo que los bañistas deberán consultar a los socorristas sobre el riesgo de entrar al agua.

Se tiene previsto que las mareas altas vespertinas alcancen entre 6.5 y 6.8 pies el domingo, y cerca de 7 pies el lunes, lo que podría provocar inundaciones costeras en zonas bajas, así como erosión en las playas.

Todavía no se puede determinar el volumen exacto de humedad, lluvia y viento en el sur de California debido a que se desconoce cuál puede ser la trayectoria exacta del huracán Marie.

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“Hay que decir que el clima para el próximo fin de semana del Labor Day puede ser muy variable. Un pequeño cambio en la trayectoria de Marie podría resultar en cambios significativos en el pronóstico actual”, dijo el NWS.

Los meteorólogos pronostican una probabilidad del 10% al 15% de lluvias intensas y tormentas eléctricas localizadas en la región entre el domingo y el martes por los efectos de Marie.

Las condiciones tranquilas, con temperaturas por debajo de lo normal y niebla marina dispersa matutina, persistirán en las llanuras y valles costeros hasta el viernes.

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