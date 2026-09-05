Huracán Marie lleva a California olas de hasta 3 metros y lluvias durante el fin de semana festivo

El huracán Marie podría complicar los planes de quienes buscan disfrutar las playas del sur de California durante el fin de semana del Día del Trabajo. Aunque el sistema permanecerá a cientos de millas de la costa, sus efectos llegarán a la región en forma de lluvias, fuerte oleaje y corrientes de resaca.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las primeras precipitaciones podrían aparecer la noche del sábado, pero el domingo concentrará las condiciones más lluviosas. En general, se esperan acumulaciones menores a un cuarto de pulgada, aunque en zonas elevadas, como las montañas de San Gabriel, podrían alcanzar hasta 2.5 centímetros.

El riesgo no estará únicamente en tierra. Marie, que alcanzó la categoría 2 con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora mientras avanzaba al norte y oeste de Baja California, generará un oleaje del sur de entre 1.8 y 2.4 metros.

“Lo mejor es mantenerse fuera del agua”, advirtió Devin Black, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. “Es lo más seguro”.

High Surf and dangerous Rip Currents are expected Labor Day weekend into early next week. Coastal Flooding is possible especially for vulnerable south-facing coasts. Always swim near a lifeguard, Stay off rocks and Jetties. Heed advice from Local officials.#CAwx pic.twitter.com/e0vabebXMQ — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 3, 2026

Corrientes de resaca serán el mayor peligro

Las autoridades esperan las condiciones marítimas más complicadas durante el domingo y el lunes. En distintos puntos de los condados de Los Ángeles y Ventura podrían presentarse olas de entre 1.5 y 2.4 metros, mientras que en Zuma Beach podrían alcanzar hasta 3 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos por inundaciones costeras y fuerte oleaje para zonas que incluyen las islas Santa Catalina y Santa Bárbara, Malibú, Los Ángeles y el condado de Ventura. Las alertas estarán vigentes desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 11 de la noche del martes.

Las playas y zonas bajas orientadas hacia el sur, entre ellas Avalon, Long Beach, Point Mugu y Malibú, tienen especial riesgo debido a la combinación de oleaje y mareas altas vespertinas.

Black recomendó a quienes acudan a la costa permanecer cerca de los socorristas, evitar rocas y muelles y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

A esto se suma la posibilidad de tormentas eléctricas, estimada entre 5% y 15% para el domingo. También se pidió precaución al conducir, ya que incluso una lluvia ligera puede volver resbaladizas las carreteras por la acumulación de aceite.

El climatólogo de la Universidad de California, Daniel Swain, además anticipó que Marie podría no ser el último fenómeno tropical de la temporada.

“Probablemente habrá otros, uno o dos más, en algún momento de septiembre u octubre”, señaló.

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