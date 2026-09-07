Marie se debilita a tormenta tropical, causando inundaciones en el sur de California

Marie se degradó de huracán a tormenta tropical en el océano Pacífico la noche de este domingo, causando lluvias constantes, inundaciones y un fuerte oleaje en el sur de California.

Las intensas lluvias provocadas por la humedad de la tormenta tropical Marie, localizada a 705 millas (1,140 kilómetros) al suroeste de San Diego, continuaban precipitándose la mañana de este lunes en el condado de Los Ángeles.

There are several flood advisories in effect for LA County this evening thru 7 PM as bands of moderate-heavy showers move NE over the area. Use caution if driving in heavier showers! Areas affected include Santa Monica to DTLA, Santa Clarita & the San Fernando Valley. #CAwx — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 7, 2026

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se espera que las lluvias se prolonguen al menos hasta la noche de este lunes, con un 10% de probabilidad de tormentas eléctricas.

Sigue leyendo: Huracán Marie lleva a California olas de hasta 3 metros y lluvias durante el fin de semana festivo

Los meteorólogos del NWS dijeron que la tormenta, que seguirá perdiendo intensidad en los próximos días en su avance en dirección oeste-noroeste en el Pacífico, seguirá causando fuerte oleaje, lo que crea peligrosas corrientes de resaca en playas del sur de California.

Avisos vigentes por fuerte oleaje

Se mantienen vigentes los avisos de fuerte oleaje e inundaciones costeras hasta las 11:00 p.m. de este martes, con olas de entre 4 y 8 pies en playas de los condados de Los Ángeles, Orange y Ventura, con oleaje más alto en las playas orientadas al sur.

“Existe un mayor riesgo de ahogamiento en el océano. Las corrientes de resaca serán generalizadas y muy fuertes, y podrían arrastrar a nadadores y surfistas mar adentro”, advirtió el NWS.

Sigue leyendo: Huracán Marie afectará al sur de California con oleaje intenso el fin de semana

Un surfista sobrevivió a una peligrosa corriente de resaca que lo arrastró por encima de un espigón en Newport Beach, este domingo en el condado de Orange.

Las olas arrastraron al surfista contra las rocas afiladas, frente a una playa con bañistas preocupados por el hombre.

“Afortunadamente, nadie resultó herido. Estas corrientes no son ninguna broma, tengan precaución y estén atentos a los cambios en las condiciones del mar”, dijeron los socorristas que atendieron al surfista en Newport Beach.

Sigue leyendo: Tormenta tropical Marie se intensifica a huracán en el Pacífico

Estragos en Long Beach y Malbu

El intenso oleaje causó este domingo inundaciones en calles de Long Beach, con el agua desbordando los diques, y la advertencia de las autoridades de que el oleaje seguirá siendo peligroso durante los próximos días.

Se instó a las personas que visiten las playas durante el Día del Trabajo para que se mantengan alejadas del agua.

En Point Mugu, en Malibu, los conductores que viajaban por la Pacific Coast Highway eran salpicados por enormes olas que golpeaban contra la rompiente, con agua que alcanzaba la carretera.

Sigue leyendo: Tormenta tropical Marie está cerca de ser huracán y afectar el sur de California

Algunas playas de Malibu fueron cerradas por completo debido al riesgo de inundaciones y al peligro por la presencia de rayos.

Una persona fue hospitalizada en condición estable tras sufrir lesiones leves después de ser golpeada por la caída de un árbol, este domingo en el área de Los Feliz, en Los Ángeles, en medio de las constantes lluvias.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:55 p.m. cerca de la intersección de Vermont Avenue y Melbourne Avenue, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Sistema tropical al sur de California podría convertirse en huracán

Se pronostican temperaturas calurosas

Después del paso de la humedad ocasionada por la tormenta tropical Marie, el NWS dijo que en los próximos días se pronostica un incremento de temperatura, con la posibilidad de que se emitan avisos por calor intenso.

Se tiene previsto que un sistema de alta presión afecte la región proveniente desde el este, lo que ocasionará un riesgo de calor, de moderado a alto, en muchas zonas para este miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo con el NWS, para este miércoles se pronostican temperaturas máximas superiores a los 90°F (32°C) y cercanas a los 100°F (37.7°C), con condiciones extremas que harán que sea mayor la sensación térmica.

Sigue leyendo: NWS advierte del riesgo de incendios en el sur de California

Se pronostica un ligero descenso de temperatura en el sur de California para este fin de semana.

Sigue leyendo:

· Alertas de calor extremo vigentes en el sur de California

· Ola de calor extremo afecta esta semana el sur de California

· Ola de calor se intensifica en el sur de California