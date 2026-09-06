Huracán Marie provoca inundaciones en el sur de California

A pesar de estar en el océano Pacífico, a cientos de millas de distancia, el huracán Marie hace sentir sus efectos este fin de semana en el sur de California con inundaciones costeras y peligrosas corrientes de resaca.

Este sábado, los estacionamientos localizados cerca del muelle de Seal Beach sufrieron inundaciones por el agua del océano, que se acercó peligrosamente a alcanzar las propiedades frente al mar.

Afternoon radar update?

A bulk of the more steady rainfall is now pushing into the San Bernardino Mts this afternoon. Rain showers will gradually taper off from south to north as the afternoon progresses.



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Las inundaciones arrastraron un vehículo en un estacionamiento, mientras que una docena de personas trabajó juntas empujar el automóvil a un sitio seguro.

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Durante la noche, eran visibles los restos de la inundación cerca de las casas localizadas frente a la playa, con arena mojada sobre el paseo marítimo.

“Esto es una locura. Llevo más de 20 años viviendo aquí y normalmente tenemos olas de entre 1 y 2 pies; pero cuando llega la tormenta, es una locura. No estamos acostumbrados a esto”, declaró Clifford Scarborough, residente de Seal Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

Ante la inundación, los equipos de emergencia respondieron levantando un dique y bombeando el agua de vuelta al océano como parte de las labores de limpieza.

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Los estacionamientos en 8th Street y 10th Street, afectados por la inundación ocasionada por los efectos del huracán Marie, permanecerán cerrados hasta este miércoles 9 de septiembre.

En Manhattan Beach también se pudieron observar los efectos del fenómeno meteorológico, con intenso oleaje y corrientes de resaca, que pueden ser peligrosas para la vida.

De acuerdo con socorristas del condado de Los Ángeles, se prevén más de 1,000 rescates acuáticos durante el fin de semana festivo por el Día del Trabajo. En un día normal, la cifra podría llegar a 500.

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“Prevemos que estas olas alcancen alturas de entre 3 y 5 pies, con series de hasta 6 a 8 pies en algunas de nuestras playas más destacadas, como Zuma Beach y Malibu”, dijo Jake Miller, especialista en salvamento del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

Los equipos de salvavidas en las playas instaron a los bañistas a informarse sobre las condiciones del océano antes de entrar en el agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigente un aviso de fuerte oleaje para las costas del sur de California hasta las 8:00 p.m. de este martes 8 de septiembre.

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De acuerdo con los pronósticos, se tiene previsto que el huracán Marie se debilite en el transcurso de la tarde y la noche de este domingo.

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