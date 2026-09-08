Residentes frente al malecón de Long Beach son evacuados por alto oleaje

Los residentes que viven cerca del malecón de Long Beach fueron evacuados la noche de este lunes debido al intenso oleaje y a las mareas altas por la tormenta tropical Marie, cuyos efectos se sintieron en el sur de California pese a localizarse a cientos de millas en el océano Pacífico.

Bomberos de Long Beach acudieron de puerta en puerta en unas 20 viviendas situadas directamente frente al malecón, entre 63rd Place y 67th Place, para avisar a sus ocupantes que debían abandonar sus propiedades.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD), la evacuación se ordenó debido a los daños que el intenso oleaje causó en el malecón, además de los desperfectos detectados en el paseo marítimo.

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Las autoridades aseguraron que también se tenían reportes de concreto dañado y algunas grietas entre las viviendas.

Por los reportes, miembros del Departamento de Edificación de Long Beach acudieron a la zona para evaluar la integridad estructural de las viviendas.

Las personas abandonaron sus hogares con algunas de sus propiedades, mientras el fuerte oleaje continuaba golpeando el malecón de Long Beach., depositando agua y arena en las calles de los vecindarios cercanos.

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El paseo marítimo sufrió daños, mientras que la ciudad de Long Beach declaró que se está asegurando de que la estructura siga siendo lo suficientemente sólida como para que la gente pueda seguir caminando por su tramo.

“Vamos a tener que hacer una evaluación exhaustiva del paseo marítimo, del impacto de esta tormenta en el paseo marítimo, en la zona costera y de cómo se verá todo esto: cómo lo haremos, cómo lo reforzaremos y cómo lo reconstruiremos, porque esto es solo el principio”, dijo el jefe de batallón del LBFD, Jake Heflin.

Se desintegraron los diques de arena que se instalaron para detener el agua del océano, ocasionando que la arena se dispersara por varias calles de la península de Long Beach.

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“Si es como anoche (domingo), el agua, sin duda, está saltando por encima del muro unos ocho pies, así que esperemos que todo lo que estamos intentando hacer aquí se mantenga y podamos conservarlo“, expresó Rob Quest, residente de la península de Long Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

“La emergencia climática es real. Este es un caso aislado, pero debemos ser honestos, esto volverá a suceder“, dijo el alcalde de Long Beach, Rex Richardson.

Algunos de los residentes aseguraron que sus viviendas vibraban con cada ola que golpeaba contra el malecón, en una sensación similar a un terremoto, mientras cada ola desprendía pequeños trozos del rompeolas.

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Los residentes se abrieron paso con dificultad a través del agua estancada y del lodo arenoso, siguiendo las advertencias de los equipos de rescate. Las personas temen que sea el comienzo de lo que se tiene previsto que sea una temporada llamada “Súper El Niño”.

Los avisos de inundación costera y de intenso oleaje se mantienen vigentes en Long Beach al menos hasta las 11:00 p.m. de este martes.

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