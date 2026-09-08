NWS advierte sobre calor extremo en el sur de California

Después de las lluvias constantes del fin de semana por efectos del huracán Marie, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió este lunes una alerta por calor para gran parte de los condados de Los Ángeles y Orange, en el sur de California.

El aviso está vigente desde las 10:00 a.m. de este miércoles hasta las 8:00 p.m. de este jueves 10 de septiembre, con el pronóstico de temperaturas de entre 85°F y 105°F (29.4°C y 40.5°C), aproximadamente entre 10 y 20 grados por encima de lo normal.

Los meteorólogos dijeron que un sistema de alta presión en formación se está desplazando hacia el oeste, lo que traerá temperaturas más cálidas en el sur de California al menos hasta este jueves.

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De acuerdo con el NWS, el calor alcanzará su punto máximo este miércoles en la mayor parte de la región, mientras que la alta humedad hará que el calor resulte más incómodo para los residentes.

Se mantienen las alertas por calor hasta la noche de este miércoles en los condados de Riverside, San Bernardino y el interior del condado de Orange.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles instó a las personas a mantener una hidratación adecuada, conservar sus hogares frescos y evitar dejar a niños, ancianos y mascotas en el interior de vehículos bajo los rayos del sol, incluso con las ventanas un poco abiertas.

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Los funcionarios de salud pública recomendaron a los residentes que no tienen aire acondicionado en sus viviendas que acudan a una biblioteca pública, un centro de climatización o cualquier otro sitio con aire acondicionado.

En el condado de Los Ángeles, puede encontrar el centro de enfriamiento más cercano a su hogar en este enlace, o puede comunicarse con el 911.

Las personas deben estar atentas a identificar los síntoma de las enfermedades relacionadas con el calor, que incluyen sudoración excesiva, calambres, mareos y confusión.

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Para consultar una lista completa de los síntomas, proporcionada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, puede ingresar a este enlace.

“El calor provoca más muertes al año en Estados Unidos que las inundaciones, las tormentas y los rayos juntos“, expresó el Dr. Muntu Davis, funcionario de salud del condado de Los Ángeles.

“Entre las personas con mayor probabilidad de enfermarse durante las olas de calor se encuentran los adultos mayores, los niños pequeños, los trabajadores al aire libre, los atletas y las personas con afecciones médicas crónicas”, agregó el funcionario.

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Para este viernes se espera un descenso de entre 3 y 5 grados en el sur de California con el regreso de vientos provenientes del mar.

“La cresta de alta presión se aplanará durante el fin de semana y continuará el flujo de aire proveniente del mar”, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional.

Los especialistas pronosticaron que las temperaturas más frescas se mantendrán al menos hasta este domingo.

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