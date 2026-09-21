Accidente de helicóptero en California deja dos muertos durante incendio forestal

Dos personas fallecieron en un accidente de helicóptero que ocurrió mientras combatían un incendio forestal en el norte de California.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó este domingo que el percance ocurrió en una aeronave que participaba en las labores de extinción del incendio Dome, en Yosemite, en el condado de Mariposa.

Los funcionarios federales dijeron que el helicóptero, con dos personas a bordo, se estrelló en el área de Mariposa aproximadamente a las 2:55 p.m. de este sábado.

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El accidente también fue confirmado por la compañía de helicópteros que tenía asignada una aeronave en las labores de extinción del incendio, y dijo que murieron las dos personas que estaban a bordo.

La empresa contratista de extinción de incendios FlyPrecision publicó en las redes sociales que tenía al menos un helicóptero asignado para colaborar en el combate al incendio Dome y anunció la pérdida de dos miembros de su equipo.

“Con una tristeza inmensa y el corazón roto, compartimos la noticia del fallecimiento de dos queridos miembros de nuestro equipo. Estamos devastados por esta pérdida y nos cuesta encontrar las palabras“, dijo la empresa en su comunicado.

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El incendio Dome estalló la mañana del 15 de septiembre al norte de Wawona Dome, en el Parque Nacional de Yosemite.

Cal Fire, en su actualización informativa de las 9:10 a.m. de este lunes, dijo que el incendio Dome había calcinado una superficie de 3,047 acres, con una contención del 15%.

Hasta la mañana de este lunes no se tenían más detalles relacionados con el accidente del helicóptero y tampoco se habían identificado las dos víctimas.

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La Administración Federal de Aviación aseguró que investigará el caso junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que dirigirá la investigación.

“Se trata de un incendio que requiere extinción total. Por lo tanto, vamos a reaccionar con todos nuestros bomberos, personal, equipos y aeronaves, y vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance en este momento”, declaró el oficial de información pública del Equipo 3 de CIMT, Devin Young.

Alrededor de 500 bomberos participan en las labores de extinción del incendio Dome. Se asignaron varios helicópteros para trasladar a los equipos de emergencia a la zona remota, además de llevar a cabo las operaciones de lanzamiento de agua.

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