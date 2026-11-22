Edson Álvarez por fin se quitó el óxido tras pasar 105 días borrado de toda actividad oficial, comandando el mediocampo en el empate 1-1 del West Ham United frente al Preston North End dentro de la Championship, con lo cual se aleja de las versiones que lo colocaban de regreso en la Liga MX con una atractiva oferta del Atlas.

Luego de vivir un semestre tormentoso en Inglaterra por intentar salir del club tras su paso por el Fenerbahçe de Turquía, el excapitán de la selección mexicana en el Mundial 2026 recibió al fin luz verde del técnico Scott Parker para debutar en la segunda división inglesa.

¡REAPARECE EDSON ÁLVAREZ! ???



El mediocampista mexicano vuelve a tener minutos con West Ham y fue elogiado por su entrenador ??



Esto dijo ?https://t.co/y6uSj8p5TZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 22, 2026

Desde el silbatazo inicial en el Estadio Olímpico de Londres, el canterano americanista dejó claro que la larga congeladora desde aquel lejano 8 de agosto ante el Portsmouth en la Carabao Cup no le cobró factura en su lectura de juego.

Sin embargo, el conjunto londinense volvió a pecar de fragilidad en su cuadro bajo y se vio sorprendido apenas al minuto 18, cuando Liam Lindsay aprovechó un descuido en el área local para mandar el balón al fondo de las redes.

Lejos de mostrarse falto de ritmo ante la desventaja y la impaciencia de la tribuna, Álvarez asumió el control de la recuperación y comenzó a empujar a su escuadra hacia el frente para romper el cerrojo defensivo de cinco hombres que plantó el cuadro visitante.

El mediocampista mexicano incluso se soltó el pelo pisando zonas de definición durante la primera mitad, avisando primero con un disparo potente que sacudió las redes por fuera y después con un remate tras pase de Jarrod Bowen que terminó en las manos del guardameta.

Para la parte complementaria, el West Ham encerró por completo al Preston North End en su propia cancha y estrelló hasta tres balones en los postes ante el lamento generalizado de los aficionados.

El Machín siguió cortando cada intento de contragolpe rival con solvencia y estuvo a nada de firmar un regreso de ensueño tras una diagonal de Bowen que alcanzó a puntear, pero su remate pasó rozando la base del poste cuando ya se cantaba el gol en Londres.

La insistencia de los Hammers encontró su recompensa exactamente al minuto 60 gracias a los ajustes ofensivos desde el banquillo que terminaron por abrir la banda izquierda.

Tras un centro pasado que se elevó dentro del área chica, el defensor griego Konstantinos Mavropanos se levantó por encima de dos marcadores para conectar un certero cabezazo que decretó el 1-1 definitivo y provocó el desahogo en el inmueble.

En la recta final del encuentro, el equipo londinense siguió apedreando el rancho rival hasta acumular treinta llegadas al arco, pero la falta de puntería les impidió darle la vuelta al marcador frente al sotanero de la liga.

EDSON ÁLVAREZ?? JUEGA 90' MINUTOS EN SU REGRESO CON EL WEST HAM???????.



En general fue un buen partido para el secuestrador del gol. Era el único contención nominal en el equipo, así que con balón se le vio bastante bien.



Estuvo a punto de anotar un golazo en el 1er tiempo.

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Con la misión cumplida tras sacudirse la inactividad y dejar grato sabor de boca en su reaparición, Edson Álvarez abandonó el campo entre aplausos al minuto 90+1 para cederle su lugar a Soungoutou Magassa, dando el primer paso firme para volver a levantar la mano ante Rafael Márquez en el Tricolor.

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