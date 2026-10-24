Cambia el panorama para Edson Álvarez en el West Ham 

Edson Álvarez, por sus problemas físicos, ha tenido un inicio de temporada bastante complejo con el West Ham United. El mediocampista mexicano no ha jugado su primer partido en la Championship. La suerte del Machín podría cambiar.

Edson Álvarez no ha podido jugar su primer partido en la Championshio, la segunda división del fútbol de Inglaterra. El Machín solo ha visto 75 minutos de acción en toda la temporada en un solo encuentro. Ese partido correspondía a la EFL Cup.

Sin embargo, esto podría cambiar. El portal Read West Ham informa que el entrenador del club, Nuno Espirito Santo, cuenta con los servicios de Edson Álvarez. El estratega portugués podría darle nuevas oportunidades al mediocampista mexicano para que demuestre su valía.

“La cuenta de transferencia sigue a los informes de que Álvarez sigue siendo parte de los planes de Nuno Espirito Santo, y se entiende que el centrocampista ha vuelto a entrenar con su grupo”, detalla el portal.

?: El mexicano Edson Álvarez tuvo minutos de juego con el equipo West Ham en el partido amistoso frente al Wycombe Wanderers, el cual ganaron los Hammers por 2 goles a 0. Edson jugó el segundo tiempo de este partido. pic.twitter.com/resy9l2920 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) October 3, 2026

Grecia en el radar

Edson Álvarez tendría un “plan de huida”, pero todo depende del West Ham. En el mercado de verano el Olympiacos se interesó en los servicios del Machín. Pero por diferencias económicas no llegaron a un acuerdo.

Los reportes explican que el conjunto griego puso sobre la mesa cerca de $11. 2 millones de dólares y otros $5 millones en variables. Esta oferta fue rechazada por el West Ham al considerar que la cifra era demasiado baja.

Edson Álvarez ?? ha vuelto a los entrenamientos del West Ham ??????? y podría reaparecer con el equipo inglés después de la fecha FIFA. Nuno Espírito Santo le ha abierto las puertas del club para que se reincorpore lo antes posible ya que entra en los planes del DT.



Incluso, el? pic.twitter.com/H0cJulDMTz — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 30, 2026

El Olympiacos, club del mexicano Armando González, habría vuelto a la carga cerca del cierre del mercado, pero se le abría hecho muy tarde para la negociación. En este sentido, en el mercado invernal, los griegos podrían convertirse en el plan de escape de un jugador que solo ha disputado 75 minutos en la temporada.

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