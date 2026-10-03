Lionel Messi y su Eldense golean al Real Oviedo

El CD Eldense obtuvo una importante victoria en la octava jornada de la Segunda División de España. El conjunto en el que Lionel Messi es propietario logró una cómoda victoria por 4-1 ante el Real Oviedo del Grupo Pachuca. Messi estuvo atento al partido.

Este partido se desarrolló en el Estadio Pepico Amar, Elda, casa del Eldense. El conjunto de Lionel Messi debe escalar puestos en la tabla. Comenzó la era del argentino, como propietario, de buena manera.

Con goles de Roberto López Alcaide, Fidel Chaves, Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo, el Eldense obtuvo su segunda victoria de la temporada; primera desde el 13 de septiembre.

Este triunfo le permite al Eldense escalar, momentáneamente, hasta el puesto 15 de la clasificación general. El Real Oviedo desperdicia una buena oportunidad para seguir entre los 5 primeros puestos de la tabla.

El próximo partido del Eldense será el sábado 10 de octubre. El conjunto de Lionel Messi recibirá al Córdoba en el Estadio Pepico Amat. Esta es una buena oportunidad para que el club siga ascendiendo. Es un duelo directo. A ambos equipos lo separan 2 puntos (Eldense 8 puntos; Córdoba 6 puntos).

Messi, un observador especial

Lionel Messi estuvo al pendiente del partido del Eldense desde su hogar. El futbolista del Inter Miami posteó una fotografía en la que se le aprecia observando el final del encuentro. Con un mate en la mano, Messi sigue el desempeño de su nueva adquisición.

???? Lionel Messi, on his laptop to follow his new club CD Eldense against Real Oviedo.



Messi bought the club on Thursday owining 100% of the Segunda División side from Spain.



Eldense won 4-1 tonight. ?? pic.twitter.com/qlPF4G3gZc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2026

El futbolista argentino adquirió el 100% de las acciones del equipo de la segunda división de España. Antes estaban bajo el poder de T Soluciones Group, un grupo de inversionistas colombianos. Se estima que la transacción alcanzó los $13 millones de dólares.

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