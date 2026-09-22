Alexis Mac Allister respalda a Messi en el Balón de Oro

La lucha por el Balón de Oro de 2026 está bastante pareja. Lionel Messi está en la lista de 30 futbolistas elegibles para quedarse con el galardón. Alexis Mac Allister respaldó la candidatura del futbolista del Inter Miami.

El mediocampista del Liverpool no ve descabellado que Lionel Messi se quede con el trofeo. Alexis Mac Allister resaltó el Mundial que hizo Messi con la Albiceleste. Mac Allister le da su voto de confianza al jugador del Inter Miami.

“Obviamente nosotros como argentinos tenemos esa cuotita, nos gustaría que lo gane Leo. Hizo un Mundial increíble y no veo por qué no dárselo“, dijo Alexis Mac Allister en unas declaraciones recopiladas por Olé.

?? Mac Allister se refirió a la posibilidad de que Messi gane el próximo Balón de Oro y fue contundente: "HIZO UN MUNDIAL INCREÍBLE, NO VEO POR QUÉ NO DÁRSELO. PERO CREO QUE JUEGAN MUCHO LOS NÚMEROS, QUE EN OTROS MOMENTOS QUIZÁS NO VALÍAN TANTO". pic.twitter.com/BnafNdn6qf — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026

Lionel Messi disputó ocho partidos en el Mundial de 2026 con 39 años. El capitán de la Albiceleste marcó ocho anotaciones en el camino a la final del conjunto sudamericano. Messi le anotó a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto. El argentino también aportó asistencias en los duelos contra Suiza, Inglaterra y Egipto.

Ahora bien, a pesar de que Alexis Mac Allister tiene una afinidad especial sobre Lionel Messi, el mediocampista del Liverpool considera que cualquiera de los nominados sería un justo ganador del Balón de Oro. Mac Allister no pone en tela de juicio las votaciones en el premio.

“¿Más marketinero? No sé si más marketinero, pero sí creo que juegan mucho más los números que en otro momento quizás no valían tanto y tampoco se sabe qué exactamente es lo que se vota (…) Al final todos los que están ahí son grandes jugadores de fútbol, cualquiera que esté ahí cerca se lo va a merecer”, agregó.

Lionel Messi volvió a hacer magia en el escenario más grande. Con una definición llena de calidad y precisión, el capitán argentino firmó el Gol del Partido y dejó una muestra más de su talento en la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/ocl1szkDyQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2026

Lista de nominados al Balón de Oro de 2026

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

William Saliba (France, Arsenal)

Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia, Paris Saint-Germain)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

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