Elon Musk llega a un acuerdo tras la polémica por premios de $1 millón que no eran al azar

Elon Musk llegó a un acuerdo para resolver dos demandas colectivas relacionadas con los cheques de $1 millón que su comité político ofreció antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El caso puso bajo la lupa la promesa de elegir ganadores al azar entre votantes que apoyaran determinadas causas conservadoras.

De acuerdo con Reuters, los avisos presentados ante un tribunal federal de Austin, Texas, confirmaron que las partes alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, los documentos no revelaron cuánto dinero podría recibir la parte demandante ni otros términos del pacto. Además, los acuerdos todavía requieren la aprobación judicial.

La promesa de ganar $1 millón antes de las elecciones

La controversia comenzó durante la campaña de 2024, cuando America PAC, el comité de acción política creado por Musk para respaldar la candidatura de Donald Trump, anunció que entregaría $1 millón diarios a votantes registrados seleccionados supuestamente al azar.

Para participar, las personas debían firmar una petición en apoyo a la libertad de expresión y al derecho a portar armas, además de proporcionar información personal. La iniciativa se promovió en estados clave para la contienda electoral.

Dos residentes de Arizona presentaron las demandas colectivas al considerar que fueron inducidos a firmar la petición bajo una promesa engañosa. Según los demandantes, no habrían entregado sus datos personales si hubieran sabido que la selección de los beneficiarios no era aleatoria.

Los ganadores no eran elegidos al azar

Las dudas sobre el mecanismo de selección ya habían salido a la luz en noviembre de 2024, durante una disputa judicial en Pensilvania. En aquella ocasión, el abogado de America PAC, Chris Gober, reconoció que los beneficiarios no eran elegidos por azar, sino por su potencial para convertirse en portavoces del comité.

“No son elegidos al azar”, afirmó Gober, según reportó Los Angeles Times. El abogado explicó que la organización valoraba las historias personales de los participantes y su idoneidad para representar al grupo político.

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