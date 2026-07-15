Panel concluye que sorteo de $1 millón de Elon Musk habría violado la ley electoral

Un panel bipartidista de la Comisión Electoral de Wisconsin concluyó que Elon Musk probablemente infringió la legislación estatal al ofrecer cheques de $1 millón durante la elección de la Corte Suprema de Wisconsin, un caso que ahora será analizado por la fiscalía del condado de Brown.

De acuerdo con información de AP, la comisión votó 5-1 para remitir dos denuncias contra el empresario, al considerar que existen suficientes elementos para investigar una posible violación a la ley que prohíbe ofrecer incentivos a los electores con el objetivo de influir en su participación en las urnas.

Autoridades ven indicios de soborno electoral

La resolución sostiene que Musk habría incumplido la normativa al prometer un premio de $1 millón a personas que participaran en la elección judicial, una acción que, según la legislación de Wisconsin, puede constituir soborno electoral si busca inducir el voto.

La ley estatal establece que ofrecer dinero, bienes o cualquier beneficio de valor para motivar a un ciudadano a votar representa una posible infracción electoral.

Tras recibir críticas de especialistas en derecho electoral, el fundador de Tesla, SpaceX y propietario de X modificó el anuncio publicado en redes sociales.

“Para aclarar una publicación anterior, el acceso está limitado a quienes hayan firmado la petición en oposición a los jueces activistas. También entregaré cheques por un millón de dólares a dos personas para que sean portavoces de la petición”, escribió Musk en X, según retomó la agencia antes citada.

La elección judicial más costosa en Wisconsin

El empresario también se convirtió en uno de los principales financiadores de la contienda, al destinar al menos $20 millones para respaldar al candidato republicano Brad Schimel.

Sin embargo, Schimel perdió la elección frente a la jueza liberal Susan Crawford, en unos comicios que superaron los $100 millones en gastos de campaña, impulsados por aportaciones de grandes donantes de ambos partidos, entre ellos George Soros.

El caso podría derivar ahora en una investigación penal para determinar si las acciones de Elon Musk violaron la legislación electoral de Wisconsin.

clave, esto a cambio de firmar una petición a favor de promover la defensa de la Primera y Segunda Enmienda (libertad de expresión y derecho a portar armas).

Por ello, Joy Harvick y Jacqueline McAferty optaron por demandar a Elon Musk y a América PAC, acusándolo a ambos por presuntamente engañar a los votantes en siete estados clave al hacer que firmaran su petición.

“Lo único que pedimos a cambio del millón de dólares es que seas portavoz de la petición”, solía decir el multimillonario sudafricano en los eventos a donde asistía para promocionar a Trump.

Las dos mujeres de Arizona que demandan al exresponsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) sostienen que, en realidad, más haya de una simple firma, Musk lograba que las personas le proporcionaran información detallada sobre sus hábitos y preferencias electorales.

Por ello, Susan Hightower, jueza del Distrito Oeste de Texas, lo llamó a presentarse a declarar con el objetivo de determinar si actuó de manera imprudente al decir que pagaría a alguien “al azar” por firmar su petición.

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