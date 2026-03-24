Tribunal permite demanda contra Musk por abuso de poder

Un tribunal federal en Washington dio luz verde a una demanda contra Elon Musk por presuntamente extralimitarse en sus funciones durante su paso como asesor en la administración de Donald Trump. La decisión, encabezada por la jueza Tanya Chutkan, permite que el caso avance en uno de sus puntos clave: si el empresario ejerció poder ejecutivo sin la debida aprobación del Senado.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la magistrada rechazó la solicitud del gobierno de desestimar por completo la demanda. Aunque algunas acusaciones fueron descartadas por considerarse demasiado generales, el núcleo del caso sigue en pie y será analizado a fondo en las próximas etapas judiciales.

El litigio fue impulsado por organizaciones sin fines de lucro que aseguran haber sufrido consecuencias directas —como recortes presupuestarios y despidos— derivadas de decisiones tomadas en el marco del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un proyecto que Musk encabezó tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según los demandantes, Musk habría actuado como un alto funcionario federal sin haber sido confirmado por el Senado, lo que podría constituir una violación a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. En su resolución, Chutkan consideró que la demanda “plantea de manera convincente” que el responsable del proyecto tenía capacidad para tomar decisiones independientes en temas sensibles como la cancelación de contratos y subvenciones federales.

La polémica radica en que, si bien la administración Trump sostuvo en su momento que Musk no ocupaba formalmente un cargo oficial, su papel dentro del DOGE lo colocó —según los demandantes— en una posición de poder equiparable a la de un funcionario de alto nivel.

Este caso se suma a otras acciones legales relacionadas con el mismo proyecto gubernamental. En particular, otro tribunal federal analiza una demanda vinculada al posible cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), también asociada a decisiones tomadas durante la gestión de Musk.

Hasta ahora, ni representantes de la Casa Blanca ni del Departamento de Justicia (DOJ) han emitido comentarios detallados sobre la resolución judicial. Musk, por su parte, dejó su cargo en la primavera pasada, pero las implicaciones de sus decisiones continúan generando controversia legal y política.

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