Elon Musk y un súper PAC fueron demandados por un supuesto adeudo de $20,000 dólares

Bajo condición de no revelar su nombre por temor a represalias, un sujeto de Filadelfia demandó al magnate sudafricano Elon Musk y a un súper PAC bajo el argumento de que presuntamente se le adeudan $20,000 dólares por haberlos servido previo a las elecciones presidenciales.

Durante la campaña política rumbo a las elecciones presidenciales, el visionario empresario tecnológico que apoyó a Donald Trump y America PAC (Comité de Acción Política) se comprometieron a pagarles $100 dólares a los votantes registrados en estados en disputa que firmaran una petición de libertad de expresión y derecho a tener un arma y además otros $100 por cada ciudadano registrado en el padrón electoral al que convencieran de sumarse a la solicitud.

Al respecto, un hombre de los suburbios de Filadelfia afirma que, el actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) o bien el Súper PAC que creó todavía le adeudan $20,000 dólares por las firmas que logró recabar.

La cantidad de dinero demandada a Elon Musk resulta insignificante con respecto a la fortuna que ha logrado amasar. (Crédito: Kirsty Wigglesworth / AP)

Después de intentar en varias ocasiones cobrar sin éxito por su labor realizada y, ante el desinterés, del personal responsable de America PAC, el sujeto recurrió a la abogada Shannon Liss-Riordan para entablar una querella legal.

“Esperaba poder pagar sus cuentas gracias a esta promesa. Se esforzó al máximo durante la campaña porque Elon Musk se lo pidió. Creía en Elon Musk”, indicó la experta legal.

La noticia resulta controversial si se toma en cuenta que Elon Musk es el hombre más rico del planeta y, gracias a ello, se atrevió a regalar varios cheques de un millón de dólares a los ciudadanos con el objetivo de que salieran a votar en noviembre del año pasado.

Además, contribuyó con más de $200,000,000 de dólares a la campaña del magnate neoyorquino.

Andrew Romeo, portavoz de America PAC, advirtió que algunos de los pagos prometidos por reunir firmas fueron retenidos al corroborarse la falsedad de estas.

“Si bien aún no sabemos quién es este demandante ‘John Doe’ y no podemos hablar de sus circunstancias específicas, podemos decir que también estamos comprometidos a erradicar el fraude y tenemos el derecho de retener los pagos a los estafadores”, señaló mediante una en una declaración proporcionada al diario The Hill.

Sigue leyendo:

• “La marca Tesla está rota”: los números que confirman la crisis de la compañía de Elon Musk

• Elon Musk amenaza con demandar al demócrata Jamaal Bowman por llamarlo “nazi” y “ladrón”

• Elon Musk gastó más de $290 millones de dólares para impulsar a Donald Trump en la boleta electoral