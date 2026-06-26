Elon Musk enfrenta demandas por impulsar un supuesto fraude previo a las elecciones presidenciales

El hombre más rico del planeta deberá responder ante una jueza sobre un par de denuncias presentadas en su contra por presuntamente haber orquestado un fraude previo a las elecciones presidenciales de 2024.

Al sudafricano Elon Musk se le considera un pilar de la campaña de Donald Trump para ponerlo de regreso en la Casa Blanca.

Utilizando una pequeña fracción de su fortuna conseguida a partir de Tesla, el visionario emprendedor en el desarrollo de vehículos eléctricos decidió incursionar en las grandes ligas de la política asumiendo el rol de mecenas.

Al final de las elecciones efectuadas en 2024, los más de $200 millones de dólares donados a PACs conservadores pesaron para convertir a Trump en jefe de la nación.

Sin embargo, una de estrategia de Musk en particular continúa generando ruido, pues llegó a ofrecer un millón de dólares a votantes registrados en estados clave, esto a cambio de firmar una petición a favor de promover la defensa de la Primera y Segunda Enmienda (libertad de expresión y derecho a portar armas).

En su momento, Elon Musk advirtió que fundaría su propio partido político, lo cual todavía no ocurre. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Por ello, Joy Harvick y Jacqueline McAferty optaron por demandar a Elon Musk y a América PAC, acusándolo a ambos por presuntamente engañar a los votantes en siete estados clave al hacer que firmaran su petición.

“Lo único que pedimos a cambio del millón de dólares es que seas portavoz de la petición”, solía decir el multimillonario sudafricano en los eventos a donde asistía para promocionar a Trump.

Las dos mujeres de Arizona que demandan al exresponsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) sostienen que, en realidad, más haya de una simple firma, Musk lograba que las personas le proporcionaran información detallada sobre sus hábitos y preferencias electorales.

Por ello, Susan Hightower, jueza del Distrito Oeste de Texas, lo llamó a presentarse a declarar con el objetivo de determinar si actuó de manera imprudente al decir que pagaría a alguien “al azar” por firmar su petición.

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