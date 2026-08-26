Musk evita cargos por soborno electoral tras polémica de cheques de $1 millón en Wisconsin

Elon Musk no enfrentará cargos penales en Wisconsin por una controvertida oferta de cheques de $1 millón vinculada con la elección de la Corte Suprema estatal de 2025.

La decisión fue tomada por Tim Gruenke, fiscal de distrito del condado de La Crosse, quien fue designado fiscal especial para revisar el caso. De acuerdo con la información publicada por The Washington Post, Gruenke concluyó que no creía poder conseguir que un jurado condenara al empresario por soborno electoral.

El caso se originó en marzo de 2025, cuando Musk publicó en X que entregaría dos cheques de $1 millón durante un evento en Green Bay. En su primera versión, señaló que el acceso estaría limitado a personas que ya hubieran votado en la elección de la Corte Suprema.

Horas después, el empresario modificó el mensaje. Explicó que el acceso sería para quienes hubieran firmado una petición contra los llamados “jueces activistas” y que los beneficiarios recibirían el dinero por convertirse en portavoces de esa iniciativa.

Una oferta que provocó una investigación

La controversia no terminó con la modificación de la publicación. En julio de 2026, la Comisión Electoral de Wisconsin votó 5-1 para remitir dos denuncias a la fiscalía, al considerar que existía causa probable para determinar que Musk pudo haber violado la legislación estatal contra el soborno a votantes.

Gruenke, sin embargo, consideró que llevar el caso a juicio no tendría posibilidades suficientes de terminar en una condena. En una carta citada por el medio citado, sostuvo que, aunque la primera publicación podía interpretarse como una oferta de dinero a cambio de votar, después fue corregida y no hubo un pago a alguien por emitir o prometer un voto.

El fiscal resumió su postura señalando que “nadie recibió algo de valor por votar o prometer votar”. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios, según los reportes consultados.

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