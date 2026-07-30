Elon Musk invertirá al menos $100 millones de dólares para respaldar a los republicanos rumbo a las elecciones

Elon Musk, considerado la persona más rica del planeta, destinará al menos $100 millones de dólares para respaldar campañas de republicanos con posibilidades de ganar en ocho estados durante las elecciones de mitad de mandato.

En 2024, el visionario sudafricano destinó más de $250 millones de dólares en donativos al Partido Republicano y eso le permitió a Donald Trump volver a asumir la presidencia.

En contraparte, Musk logró, además de concretar multimillonarios acuerdos para desarrollar proyectos con el gobierno como son realizar misiones de transporte de carga y astronautas para la NASA, y lanzamientos de satélites para el Departamento de Defensa y el Pentágono.

Sin embargo, tras fungir como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ante los ojos de la mayoría de los estadounidenses, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, simuló haber terminado enemistado con el actual jefe de la nación al grado de amagar con crear su propio partido político y no volver a financiar a los conservadores, lo cual al parecer tampoco cumplió.

Un reporte dado a conocer por el periódico The New York Times señala que el multimillonario volverá a mover los hilos de la política estadounidense a través del America PAC, comité de acción política de tipo Super PAC al cual le inyecta recursos para financiar a candidatos del Partido Republicano.

De acuerdo con el testimonio de dos fuentes cercanas a Elon Musk consultadas bajo condición de mantener en resguardo, el sudafricano giró instrucciones para destinar al menos $100,000,000 millones de dólares a un nuevo programa de campaña centrado en la movilización de votantes conservadores de cara a las elecciones intermedias donde se definirá, entre otras cosas, el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Elon Musk y Donald Trump conformaron una dupla que estremeció a la política estadounidense. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Por ello, el objetivo inmediato del mayor donante político de la historia de Estados Unidos es convencer a otros donantes importantes para aportar más recursos y de esa manera adquirir campañas promocionales en los espacios de mayor exhibición hasta lograr conectar a los ciudadanos con los aspirantes republicanos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por The New York Times, el interés Musk se enfoca en las contiendas senatoriales relacionadas con Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio, extendiéndose hacia los comicios de Carolina del Norte, Georgia y Texas.

Con respecto a las elecciones en la Cámara de Representantes, los apoyos del sudafricano serían destinados a candidatos representando a Washington, Wisconsin y California.

A través de un comunicado, Andrew Romeo, portavoz de America PAC, anticipó que el Partido Republicano se verá reforzado con la aportación de donativos que le permitirán conservar refrendar su control en el Congreso.

“El equipo político del presidente y el resto del aparato republicano han construido una operación de primer nivel que colocará a los republicanos en una posición sólida para desafiar la historia y mantener el control del Congreso este otoño, y estamos entusiasmados de volver a formar parte del equipo”, indica parte del texto.

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