GAO pone en duda $35 mil millones de los ahorros reportados por Elon Musk

Una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) puso en entredicho las cifras de ahorros difundidas por DOGE, el organismo impulsado por Elon Musk para reducir el gasto del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, una parte importante de los recortes anunciados no pudo verificarse o correspondía a procesos iniciados antes de la creación del grupo.

De acuerdo con The Washington Post la información revela la evaluación oficial más amplia realizada hasta ahora sobre la contabilidad pública de DOGE, cuya labor estuvo marcada por una agresiva estrategia para disminuir el tamaño del gobierno federal durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Auditoría cuestiona miles de contratos y recortes

La GAO revisó alrededor de $110 mil millones en supuestos ahorros relacionados con contratos, subvenciones y arrendamientos. Entre sus principales hallazgos destaca que más de $35 mil millones no pudieron corroborarse o estaban vinculados con operaciones que no fueron canceladas como afirmaba DOGE.

El organismo también detectó que 108 de los 264 arrendamientos publicados en el llamado “Muro de Recibos” ya estaban en proceso de cancelación antes de que DOGE comenzara operaciones, por lo que no podían atribuirse como un logro del grupo.

Además, la auditoría reveló que DOGE aseguró haber rescindido 13,476 contratos, pero cerca de 2,000 seguían activos al momento de la revisión.

“Descubrimos que DOGE no informó con precisión sobre las medidas adoptadas en relación con los contratos”, señaló la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) en su informe.

Demócratas exigen mayor rendición de cuentas

La investigación fue solicitada por los senadores demócratas Gary Peters y Richard Blumenthal, quienes buscaban esclarecer el verdadero impacto financiero de las acciones impulsadas por DOGE.

Peters criticó duramente el manejo de la información por parte del grupo.

“Elon Musk y la administración Trump afirmaron haber ahorrado miles de millones de dólares sin poder justificarlo y se atribuyeron el mérito de trabajos que ya estaban en marcha”, declaró el senador.

Según la auditoría, funcionarios de la GAO intentaron obtener una respuesta de DOGE, pero el organismo no contestó las solicitudes de información. Tampoco hubo comentarios inmediatos por parte de Elon Musk ni de la Casa Blanca.

El reporte alimenta las dudas sobre las cifras que DOGE difundió durante meses. Aunque Musk llegó a plantear la meta de reducir hasta $2 billones del gasto federal, el portal del organismo terminó reportando alrededor de $215 mil millones en ahorros, una cifra que ahora enfrenta un fuerte cuestionamiento tras la revisión independiente de la GAO.

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