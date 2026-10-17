Donald Trump amaga con todavía poder destruir la reputación de los Clinton y Obama

El presidente Donald Trump afirma que, a través una investigación penal, todavía podría destruir la reputación de Bill y Hilary Clinton, así como la de Barack Obama.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión Newsmax, sin ofrecer detalles sobre qué tipo de acusaciones fincaría, el magnate neoyorquino señaló contar con elementos para meter en problemas legales a sus adversarios políticos señalados.

“Podría haberle sacado mucho partido a Hillary Clinton, podría haberle sacado mucho partido a Bill Clinton, me cae bien Bill Clinton.

Podría haberle sacado mucho partido a Barack Hussein Obama, todavía podría, todavía podría. Podría sacarle mucho partido si quisiera. Rechacé la oportunidad de atacar a Hillary Clinton”, indicó dejando abierta la puerta a una posible acción a desarrollar.

Desde su retorno a la presidencia, aunque afirmó que no tomaría ventaja de su cargo político para cobrar revancha de sus detractores, el republicano de 80 años ha ordenado investigar a varios personajes que en su momento trataron de exhibir los problemas de su gestión como presidente e incluso algunas prácticas indebidas a las cuales llegó a incurrir en sus negocios siendo empresario, esto con el objetivo de incrementar su fortuna eludiendo pagar los impuestos correspondientes a varias operaciones financieras.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien ganó una demanda en contra de Trump cuando no era presidente, terminó siendo investigada por el Departamento de Justicia (DOJ) bajo acusaciones de haber incurrido en un fraude para obtener un inmueble.

A la lista de personajes perseguidos por la administración federal actual, se suma James Comey, ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a quien, en dos ocasiones, se le acusó inicialmente por proferir y transmitir amenazas de muerte en contra del jefe de la nación. Además, también fue señalado por presuntamente emitir una declaración falsa y por obstruir un procedimiento legislativo.

También está el caso de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, quien fue procesado por la administración federal bajo los cargos de retención ilegal de documentos confidenciales, señalamiento por el cual se declaró culpable.

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