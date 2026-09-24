“El gobierno federal es mucho menos corrupto que nunca”, asegura Barack Obama en su nuevo proyecto

Bajo la perspectiva del expresidente que ocupó la Casa Blanca de 2009 a 2017, “el gobierno federal es mucho menos corrupto que nunca”, al menos así lo expresó en uno de los episodios de su podcast “Un gran libro con Barack Obama“, el cual se encuentra disponible en la plataforma de pago “Audible”.

El político demócrata recientemente comenzó a emitir un podcast literario donde conversa con distintos personajes destacados en distintas áreas.

El tema central de la producción audiovisual consiste en hablar sobre “libros que han moldeado profundamente la visión del mundo y nuestra sociedad”.

Entre los invitados de Obama figura el actor Tom Hanks con quien analiza “Gilead”, una novela escrita por Marilynne Robinson, la cual fue publicada en 2004 y que terminó ganado el Pulitzer de ficción.

Asimismo, el exjefe de la nación también se sentó a conversar con el periodista Ta-Nehisi Coates para analizar “The Fire Next Time”, del escritor James Baldwin.

A la lista de personajes seleccionados por el afroamericano para hablar de literatura en la serie de seis episodios producidos por su propia compañía Higher Ground, se suman Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y los autores Percival Everett y Lauren Groff.

De hecho, en el tercer episodio de “Un gran libro con Barack Obama“, la persona que conversa con el ex presidente es la historiadora Jill Lepore, ganadora del Premio Pulitzer, y la obra analizada es “Todos los hombres del rey”, la cual fue escrita por Robert Penn Warren de 1946.

“La gente siempre se sorprende cuando les digo que el gobierno federal es mucho menos corrupto que nunca, en lo que respecta a sobornos, clientelismo o favores.

Parte de lo interesante es que muchas reformas que consideramos positivas —antes y después del Watergate— eliminaron o redujeron enormemente las posibilidades de mantener esas viejas maquinarias políticas, de intercambiar votos y de hacer favores.

Y esa es en parte la razón por la que las cosas se complicaron un poco, porque eso sirvió de lubricante en gran parte del Congreso para ayudar a superar algunas de las diferencias ideológicas existentes y lograr que la gente votara a favor de cosas que no les resultaban del todo cómodas”, reflexiona Obama.

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