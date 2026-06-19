Obama considera que EE.UU. quizá podría esta peor que antes de entrar en guerra con Irán

Barack Obama, expresidente de la nación, no titubeó al expresar que Estados Unidos estaría en una peor situación con respecto a la experimentada antes de declararle la guerra a la República Islámica.

Durante una entrevista concedida al programa “Today”, el cual es transmitido por la cadena de televisión NBC News, el demócrata de 64 años criticó arduamente al mandatario Donald Trump por el enorme derroche de recursos empleados en un conflicto bélico del cual todavía no consigue salir después de casi cuatro meses.

“Hemos librado una guerra, gastado miles de millones de dólares, sometido a nuestras fuerzas armadas a una enorme presión, mucha gente ha muerto y parece que hemos vuelto al punto de partida de la guerra, solo que quizás un poco peor”, expresó.

Recientemente, el republicano que gobierna desde la Casa Blanca dio a conocer parte del contenido del memorando de entendimiento negociado con la República Islámica, documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo que permita oficialmente poner fin a la guerra.

El compromiso incluye un fondo de $300 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de Irán, pero Trump asegura que ni un solo dólar del gobierno será destinado para tal propósito.

Obama se suma a las voces que consideran inadecuada la manera de negociar un acuerdo con Irán. (Crédito: Jon Cherry / AP)

Los puntos clave del documento firmado en Versalles se resumen principalmente en: concluir la guerra y evitar futuras acciones militares las hostilidades, no intervenir en asuntos internos de ambas naciones, establecer un plazo de hasta 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, levantar las restricciones navales y reduciría su presencia militar en la zona, permitir el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, impulsar un programa de desarrollo para Irán con una financiación estimada de 300 mil millones de dólares, eliminar las sanciones impuesta a Irán y reafirmar el compromiso de la República Islámica de renunciar por completo a su programa nuclear.

Al respecto, Obama mencionó que el punto central de la ofensiva militar ordenada por Washington era impedirle a Irán continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio, pero después ese objetivo pasó a segundo plano ocasionando un problema mayor que afectó los intereses comerciales de otras naciones.

“La razón original de esta guerra era que existía un acuerdo donde Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares, esta administración, o una anterior, se retiró del mismo, lo que provocó que Irán desarrollara mayor capacidad nuclear”, expuso.

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