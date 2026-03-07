Obama arremete en contra del gobierno actual por haber logrado dividir a los ciudadanos

Barack Obama, expresidente de la nación, se volcó en contra del actual gobierno por haber logrado, a través de sus políticas, dividir a los ciudadanos.

Durante el funeral del reverendo Jesse Jackson efectuado en Chicago, el exmandatario demócrata emitió un discurso donde culpó al actual gobierno por estar desintegrando a la democracia sin importar el costo social que implicará dicha iniciativa.

“Vivimos en una época en la que puede ser difícil tener esperanza. Cada día nos despertamos con un nuevo ataque a nuestras instituciones democráticas. Otro revés para la idea del Estado de derecho. Una ofensa a la decencia común”, señaló.

Acto seguido, Obama reprochó al gobierno federal por intimidar a los ciudadanos de estados renuentes a apoyar sus políticas.

“Todos los días te despiertas con cosas que simplemente no creías posibles. Todos los días, los altos cargos nos dicen que nos temamos unos a otros y que nos ataquemos mutuamente. Y que algunos estadounidenses cuentan más que otros. Y que algunos ni siquiera cuentan. Por todas partes vemos cómo se celebra la codicia y la intolerancia, y cómo se disfraza la intimidación y el escarnio de fuerza”, enfatizó.

Un sector de la ciudadanía estadounidense ha comenzado a mostrar su desacuerdo con las políticas promovidas por el actual gobierno. (Crédito: Adam Gray / AP)

Al planteamiento de Barack Obama se sumó Joe Biden quien también aceptó estar preocupado por el divisionismo que impera en el país desde el cambio de partido en el poder.

“Tenemos una administración que no comparte ninguno de nuestros valores, y no creo estar exagerando ni un poco”, subrayó.

A pesar de los señalamientos emitidos por los exmandatarios demócratas, desde Washington no surgió ningún comentario al respecto.

Cabe señalar que los resultados de varias encuestas coinciden en señalar que el índice de aprobación de Donald Trump promedia alrededor de 42%, con una desaprobación cercana al 55%, lo cual puede impactar de manera negativa al Partido Republicano en el momento en que se celebren las elecciones intermedias, en noviembre.

Sigue leyendo:

• “Es una atrocidad que en un país tan rico tengamos gente en las calles”, reconoce Barack Obama

• Obama advierte que valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque”

• Trump se burla de los Obama al publicar un video racista donde los exhibe como si fueran monos