Joe Biden le reprocha a Donald Trump guardar silencio sobre la invasión rusa en Ucrania

Joe Biden reapareció en escena para echarle en cara a Donald Trump haber recurrido a la mentira en el discurso emitido sobre el Estado de la Unión y por guardar silencio sobre la invasión rusa en Urania, problema que, lejos de resolver como se había comprometido durante su campaña, ahora decide ignorar.

Mermado en su físico por el cáncer que padece, el expresidente Biden acudió una fiesta organizada por el Partido Demócrata de Carolina del Sur para conmemorar su victoria obtenida en las primarias demócratas efectuadas en dicho estado hace seis años, logro que a la postre le permitió encaminarse a la nominación como candidato presidencial.

Al hacer uso de la palabra, el exmandatario de la nación dedicó algunos minutos para despotricar en contra del actual jefe de la nación.

“Por cierto, ¿vieron a Trump dar el discurso del Estado de la Unión? ¿Sigue hablando? No lo sé. Pero, amigos, es increíble. Habla casi dos horas, pero nunca menciona el aniversario de la invasión de Ucrania por Putin. Ni una sola vez”, expresó.

Las palabras de Biden adquieren relevancia, pues en su momento, Donald Trump se comprometió a que, en cuestión de cuestión de días, resolvería un conflicto bélico extendido ya durante cuatro años.

Aunque Biden y Trump se hayan dado la mano, su visión de nación es rotundamente opuesta. (Crédito: Evan Vucci / AP)

A decir verdad, dicho tema ha dejado de figurar en la agenda del republicano al estar más concentrado en tratar de convencer a los estadounidenses que los problemas de la economía le fueron heredados

“La administración Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país, pero en 12 meses, mi administración ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años y en los últimos tres meses de 2025, bajó al 1.7%”, mencionó Trump el martes.

No obstante, Joe Biden descartó de manera rotunda la descalificación de su rival político hacia el trabajo desempeñado durante cuatro años.

“El día que dejé el cargo, le entregué a Trump la economía más fuerte del mundo. Eso no es una exageración. Es un hecho.”, subrayó el demócrata.

