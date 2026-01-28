“Estados Unidos no es una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle”, afirma Joe Biden

Ante los incidentes violentos registrados en Minneapolis en las últimas dos semanas, derivados del inadecuado manejo de agentes federales para contener a grupos de manifestantes, el cual se reflejó en la muerte de dos civiles, Joe Biden, expresidente de la nación condenó lo sucedido.

Bajo la óptica del demócrata de 83 años, los operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), son en realidad “ataques del gobierno contra sus propios ciudadanos”, acción que resulta inadmisible.

“No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permita que nuestros ciudadanos sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales.

La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses”, indicó mediante un comunicado.

Joe Biden condena la postura asumida por la actual administración federal de respaldar los operativos represivos del DHS en Minneapolis. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

Biden le recordó a la actual administración federal el papel que, en su momento, ha desempeñado la población de Minnesota apoyando a causas nobles cuando se requiere, acción que asegura parece haberse olvidado.

“Los habitantes de Minnesota se han mantenido firmes, ayudando a la comunidad en circunstancias inimaginables, denunciando la injusticia cuando la ven y exigiendo cuentas”, subrayó.

De esta manera, el repudio de Biden se suma al expresado por los también exmandatarios demócratas Bill Clinton y Barack Obama.

“Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado. Quienes están a cargo nos han mentido, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han impulsado tácticas cada vez más agresivas y antagonistas”, indicó Clinton a través de un comunicado.

Por su parte, Barack Obama y su esposa Michelle también emitieron una declaración en contra de las manifestaciones violentas de agentes federales en Minneapolis.

“Los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública. Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario”, indica parte de la misiva.

