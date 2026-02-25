Cinco mentiras o exageraciones de Trump en su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso

El presidente Donald Trump expresó que Estados Unidos está viviendo una nueva época dorada, pero durante su discurso del Estado de la Unión proporcionó información falsa o exagerada en economía, inmigración, proceso electoral y conflictos internacionales.

1. ¿Muchos más empleos?

El presidente Trump afirmó que la economía de EE.UU. vive uno de sus mejores momentos. “Tenemos más empleos, más gente trabajando hoy que nunca antes en la historia de nuestro país”, afirmó.

En diciembre CATO Institute señaló que los aranceles de Trump han impactado a la industria manufacturera, al citar que el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, donde el empleo ha bajado. “El sector registró pérdidas netas de empleos en seis meses de 2024, perdiendo 105,000 trabajadores con respecto al año anterior. Tras un ligero repunte en el primer trimestre de 2025, el sector registró pérdidas netas de empleos en cada uno de los últimos ocho meses del año… En diciembre de 2025, el sector empleaba casi 70,000 trabajadores menos que un año antes”.

¿EE.UU. está en ese estado de bonanza que Trump describió?, se le preguntó a Daniel Costa, abogado de inmigración y empleo y experto del Economic Policy Institute. “Yo no lo veo así. Los trabajos no están creciendo como estaban creciendo antes de que comenzara su presidencia, hay menos trabajos”, acotó.

2. ¿Se desplomó la inflación?

“El gobierno de [Joe] Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país, pero en 12 meses, mi gobierno ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años, y en los últimos tres meses de 2025 bajó al 1.7%”, dijo Trump.

Sin embargo, Trump no mencionó que la inflación alcanzó un máximo de cuatro décadas del 9.1% en 2022, después de que la invasión rusa en Ucrania y seguido por la crisis desatada por la pandemia de Covi. Cuando Biden dejó el cargo, la inflación había caído al 3% y aunque luego bajó un poco, volvió a ese porcentaje.

El experto Costa explicó que la inflación se mantiene en 3%, lejos del 2% máximo que se tiene como base para un mercado estable, sin sobresaltos en los precios. “La inflación no desapareció”, acotó.

3. ¿Los inmigrantes son criminales?

El presidente volvió a señalar en su discurso que los inmigrantes son criminales, pero información incluso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que solamente el 5% de las personas detenidas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comentieron algún delito violento.

Información de CATO Institute y otras organizaciones que analizan los perfiles de las personas bajo custodia de ICE confirman que más del 70% de los inmigrantes detenidos no tienen historial criminal, mientras la mayoría del resto tiene faltas menores, como violaciones a reglas de vialidad.

Un ejemplo claro de la mentira de Trump es cuando presentó a la madre de Iryna Zarutska, la ucraniana asesinada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, el año pasado, al afirmar falsamente que el hombre que apuñaló a Zarutska era “un criminal empedernido que entró en Estados Unidos a través de fronteras abiertas”.

Sin embargo, DeCarlos Brown Jr., el hombre arrestado y acusado de matar a Zarutska, no es inmigrante, es un hombre que nació en Charlotte, Carolina del Norte.

4. ¿Trump terminó ocho guerras?

“En mis primeros 10 meses, puse fin a ocho guerras”, dijo el presidente Trump, un mensaje considerado exagerado, pero que no es la primera vez que expresa.

Hasta ahora, el único conflicto –no oficialmente terminado– que la administración Trump ha reducido es entre Israel y Hamás en Gaza, pero aún con un acuerdo de cese al fuego Israel ha continuado realizando ataques aéreos, matando a cientos de palestinos, bajo el argumento de numerosas violaciones del alto el fuego por parte de los palestinos.

Si bien otros conflictos no escalaron, como el intercambio de fuego entre Israel e Irán, las diferencias entre ambos no han sido zanjadas y actualmente incluso la administración Trump amaga con atacar a Irán, bajo la presión de Israel.

Aunque ha habido intentos de negociaciones con Rusia para terminar la invasión de Ucrania, no hay un plan efectivo para terminar con esa guerra.

En agosto de 2025, Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz en la Casa Blanca, poniendo fin a una guerra de décadas y sus líderes elogiaron la labor de Trump durante la ceremonia.

5. El fraude electoral y la SAVE Act

“Les pido que aprueben la Ley SAVE América para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante”, afirmó Trump.

La SAVE Act se encuentra en debate en el Congreso, pero enfrenta dificultades de aprobación, mientras diversos reportes refutan la afirmación del mandatario de que los indocumentados y otros inmigrantes votan en forma masiva.

Un reporte del Brennan Center for Justice, realizado en 2017 por Myrna Pérez (ahora jueza de un tribunal federal de apelaciones) y Douglas Keith en 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016 descubrió solamente 30 incidentes de presunto voto de no ciudadanos.

El American Immigration Council citpó que la organización conservadora Fundación Heritage incluso realizó un reporte que desestima afirmaciones sobre votantes no-ciudadanos. La Fundación tiene una base de datos “de 1,546 casos probados de fraude electoral”, pero el American Immigration Council destacó: “Un análisis detallado de los casos en la base de datos de Heritage revela que la organización ha documentado solo 68 casos de voto de personas no ciudadanas, desde los primeros casos documentados en la década de 1980. Esto representa menos del 5% del total de casos en su base de datos. Los casos restantes involucran a ciudadanos estadounidenses”.