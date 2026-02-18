“Es una atrocidad que en un país tan rico tengamos gente en las calles”, reconoce Barack Obama

Sin importar que algunas de las entidades con los mayores índices de personas viviendo en condición de calle sean gobernadas por demócratas, Barack Obama, expresidente de la nación, reconoció sentirse hasta cierto punto angustiado de lo que ocurre en varias ciudades estadounidenses.

Al observar cómo la situación económica ha ido dejando a un amplio sector de ciudadanos imposibilitados de tener una vivienda donde resguardarse, durante una entrevista concedida al podcaster Brian Tyler Cohen, el político de 64 años, exhortó a los miembros de su partido a comenzar a actuar en busca de soluciones adecuadas para ayudar a quienes ya están en desgracia y también para evitarles a otros enfrentar una senda similar.

“Eso no significa que nos importen menos esas personas. Significa que, si realmente nos importan, debemos intentar encontrar la manera de conseguir el apoyo mayoritario y ser prácticos en cuanto a lo que podemos lograr en este momento y aprovechar esas victorias.

No vamos a poder generar apoyo si simplemente decimos: ‘Sabes qué, no es su culpa y por eso deberían poder hacer lo que quieran'”, señaló con respecto a sus correligionarios demócratas en el ejercicio del poder a nivel estatal.

Varias ciudades estadounidenses se están llenando de personas viviendo en la calle. (Crédito: Jeff Chiu / AP)

Aunque resulta complejo de asimilar, Obama también les pidió a los ciudadanos donde el fenómeno de personas viviendo sin un techo es mayor, intentar ser un poco más empáticos por difícil que sea.

“Debemos reconocer que la persona promedio no quiere tener que moverse por una ciudad de tiendas de campaña en medio del centro de la ciudad”, expresó.

Y sin darle más rodeos al problema, el hombre que durante ocho años tuvo la responsabilidad de sacar adelante a la nación más poderosa de América calificó como inadmisible la situación que ha surgido al margen de quienes estén o no gobernando.

“Creo que, éticamente hablando, es una atrocidad que en un país tan rico tengamos gente en las calles. Deberíamos insistir en políticas que reconozcan su plena humanidad hacia gente sin hogar y poder brindarles la ayuda, así como los recursos que necesitan”, enfatizó.

Cabe señalar que, a partir de la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales pasadas, Barack Obama ha sido uno de los políticos con mayor peso en su partido que impulsa un cambio de visión en quienes contienden por algún cargo público y constantemente recomienza recuperar la confianza de la ciudadanía a través de propuestas más aterrizadas hacia las necesidades primordiales como es el acceso a la vivienda, asignatura todavía pendiente tanto para demócratas como republicanos.

