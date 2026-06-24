Barack Obama está convencido en haberse vuelto una obsesión en la cabeza de Donald Trump

Barack Obama, expresidente estadounidense, está convencido en haberse vuelto una obsesión en la cabeza del mandatario Donald Trump, pues recurrentemente se atreve a criticar su trabajo durante los ocho años en que gobernó a la nación.

Hace unos días, el demócrata de 64 años señaló en una entrevista concedida al programa “Today”, el cual es transmitido por la cadena de televisión NBC News, argumentó que Estados Unidos podría estar “peor” que antes de que comenzara la guerra con Irán.

“Hemos librado una guerra, gastado miles de millones de dólares, sometido a nuestras fuerzas armadas a una enorme presión, mucha gente ha muerto y parece que hemos vuelto al punto de partida de la guerra, solo que quizás un poco peor”, expresó.

Además de defender el acuerdo nuclear que negoció durante su mandato, Obama hizo hincapié en que Trump cometió un desafortunado error durante su primer mandato al retirar a Estados Unidos del pacto, pues eso les permitió a los iranies desarrollar mejor su capacidad nuclear.

Donald Trump considera a Barack Obama como “un líder débil e ineficaz” (Crédito: Evan Vucci / AP)

Al sentirse desprestigiado por el hombre a quien relevó al frente de la presidencia, Trump lo calificó como “un líder débil e ineficaz” que no se atrevió a cerrarle el paso al programa nuclear de Irán en su etapa al frente del gobierno.

“Obama no dejó de darles miles de millones de dólares en efectivo y nunca utilizó a nuestro ejército, entonces debilitado, para lo que debería haberse hecho para controlar al principal patrocinador del terrorismo en el mundo, Irán”, escribió el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

Lejos de poner fin a las descalificaciones entre ambos políticos, Obama ahora se mofó de Trump sin siquiera mencionar su nombre en una intervención llevada a cabo en el podcast “All the Smoke”.

“Obviamente tengo una habitación en su cabeza, una suite en su cabeza. Tienes que preguntarle a él qué es…”, mencionó.

Acto seguido, trató de exhibir al magnate neoyorquino como un presidente desconcentrado para guiar el destino del país.

“La idea de que me preocupe por alguien que me precedió y trate de medir qué ha hecho hoy me resulta extraña. Estar constantemente preocupado por eso demuestra que no se centra en el pueblo estadounidense ni en el trabajo que se supone que debe hacer”, puntualizó.

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