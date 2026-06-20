Donald Trump define a Barack Obama como “un líder débil e ineficaz”

El presidente Donald Trump está convencido que el demócrata Barack Obama fue “un líder débil e ineficaz” que no se atrevió a cerrarle el paso al programa nuclear de Irán durante los ocho años en que estuvo al frente de la Casa Blanca.

“Obama no dejó de darles miles de millones de dólares en efectivo y nunca utilizó a nuestro ejército, entonces debilitado, para lo que debería haberse hecho para controlar al principal patrocinador del terrorismo en el mundo, Irán”, escribió el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

Los controversiales señalamientos surgen en respuesta a las críticas del hawaiano de 64 años expresadas en una entrevista concedida al programa “Today”, el cual es transmitido por la cadena de televisión NBC News, donde argumentó que Estados Unidos podría estar “peor” que antes de que comenzara la guerra con Irán.

“Hemos librado una guerra, gastado miles de millones de dólares, sometido a nuestras fuerzas armadas a una enorme presión, mucha gente ha muerto y parece que hemos vuelto al punto de partida de la guerra, solo que quizás un poco peor”, expresó.

Además de defender el acuerdo nuclear que negoció durante su mandato, Obama hizo hincapié en que Trump cometió un desafortunado error durante su primer mandato al retirar a Estados Unidos del pacto, pues eso les permitió a los iranies desarrollar mejor su capacidad nuclear.

Barack Obama considera que Donald Trump metió a Estados Unidos en una guerra costosa no sólo en cuanto a dinero se refiere. (Crédito: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Al respecto, el magnate neoyorquino señaló que en Teherán a Barack Obama se le consideraba tan fácil de dominar como a Joe Biden, pues se mostró incapaz de hacer respetar a Estados Unidos.

“No le tenían NINGÚN respeto. Pensaban que era, al igual que el somnoliento Joe Biden, un líder débil e ineficaz, y en esto tenían toda la razón”, subrayó.

Característico de su personalidad, Trump se proclamó como el único mandatario en lograr poner fin a la amenaza que llegó a representar Irán para el mundo debido a lo cerca que estuvo de lograr el enriquecimiento necesario de uranio para fabricar armamento nuclear.

“Irán se salió con la suya durante 47 años, hasta que llegué yo. Entonces todo cambió. ¡¡¡AMÉRICA HA VUELTO!!!”, concluyó.

El punto controversial es que la Republica Islámica todavía no firma un acuerdo oficial y definitivo donde se comprometa a renunciar al desarrollo de su programa nuclear y también a no volver a cerrar el estrecho de Ormuz como lo ha venido haciendo, incluso con un memorando de entendimiento negociado con Estados Unidos donde se le garantiza un fondo de $300 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de sus zonas destruidas desde el 28 de febrero cuando su territorio comenzó a ser bombardeado.

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