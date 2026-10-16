Descubren a Donald Trump portando un “traje barato” a pesar de ser multimillonario

Una fotografía muy similar a las que suelen tomarle al presidente Donald Trump durante sus actos públicos se convirtió en un tema controversial, pues al amplificarla exhibió la marca del traje utilizado por quien presume ser uno de los hombres más ricos.

Contrario a lo imaginado, el outfit del magnate neoyorquino no salió de los talleres de los grandes diseñadores europeos, sino muy probablemente fue maquilado en algún país asiático para venderse; no bajo la etiqueta de la exclusividad, sino por volumen y a un precio bastante accesible para la mayoría de los consumidores estadounidenses alejados del ranking de la Revista Forbes.

Durante un momento en que Trump se desabotonó el saco en uno de sus mítines para mostrar su esbelta figura dejó entrever un par de etiquetas alusivas a Jos. A. Bank, una reconocida cadena minorista de ropa para caballeros, especializada en trajes, camisas de vestir, ropa formal y accesorios clásicos de negocios, la cual fue fundada en Baltimore, Maryland, en 1905.

Para los ciudadanos curiosos e interesados en este tipo de detalles de inmediato les surgió la duda si el traje del mandatario de la nación formaba parte de un lote que la marca señalada puso a la venta con la promesa de ser resistente a las arrugas y manchas, pero lo mejor radica en su precio, pues ronda en $279 dólares, una cifra paupérrima con respecto a los $6,500 millones de dólares que se cree conforman la fortuna del actual jefe de la nación.

Interesting.



Jos. A. Bank suits are all made overseas, typically in countries like China and Bangladesh. They carry an associate label called Joseph Abboud, which is made in the United States.



I wonder why Trump choose the cheap import over the US-made suit. https://t.co/llJav8W8sx pic.twitter.com/YKGQ23Rs7H — derek guy (@dieworkwear) October 6, 2026

De hecho, para obtener mayores márgenes de ganancia, una línea de trajes parecidos al que porta Trump en la imagen señalada es maquilada en países como China o Bangladesh, lo cual todavía resulta más controversial, pues ambas naciones pagan aranceles por sus productos, la primera del 20% temporal y la segunda un 10% general.

Ahora bien, si el precio del traje del hombre más poderoso realmente ronda en $279 dólares, al vender dos corbatas Vineyard Vines, de las anunciadas en la tienda online de Trump prácticamente se cubriría el costo de la prenda señalada, pues cada una cuesta $125 dólares.

Así que, por donde se le vea, el presupuesto empleado por el magnate neoyorquino para vestir resulta nimio con respecto a lo que sus empresas e inversiones generan diariamente.

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