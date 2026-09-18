Fabián Ruiz siente que tiene un factor a su favor en la lucha por el Balón de Oro

La lucha por el Balón de Oro de 2026 está ajustada. No existe un dominador claro de este galardón para esta edición. Fabián Ruiz es uno de los nominados. El mediocampista español considera que tiene un punto a favor con relación a sus rivales: los títulos.

Fabián Ruiz tuvo una temporada llena de gloria con el París Saint-Germain. Su campaña tuvo mucha más relevancia con la obtención de la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el futbolista español considera que la decisión le corresponde a los votantes.

“La decisión la tienen los votantes. Lo más importante para mí es estar a disposición del equipo, a la vez que me esfuerzo por estar entre los mejores. Tuve la suerte de estar entre los 30 nominados el año pasado y espero quedar lo más arriba posible este año“, dijo Ruiz para L’Équipe.

Los títulos de Fabián Ruiz

El futbolista del PSG considera que tiene un punto a favor con relación a sus rivales. Fabián Ruiz es consciente de que sus títulos en la temporada son un plus en la elección. El peso de los títulos pueden tener una mayor relevancia que el valor de los goles.

“Depende. En cuanto a títulos, no. Individualmente, los grandes jugadores han tenido temporadas excelentes, y su nivel es innegable. Hay muchos candidatos. Estar entre los jugadores nominados al Balón de Oro ya es un privilegio y una enorme satisfacción. Está claro que quienes marcan goles, especialmente los delanteros, son más valorados, pero Rodri ganó el Balón de Oro hace dos años”, agregó.

Fabián Ruiz inició con su colección de trofeos en agosto de 2025. En esa fecha levantó la Supercopa de Europa ante el Tottenham; Ruiz también alzó la Copa Intercontinental en diciembre ante el Flamengo; alcanzó la Supercopa de Francia ante el Marsella y finalmente alcanzó la Champions ante el Arsenal al finalizar la temporada.

Todos estos trofeos son complementarios al gran título de la temporada. Fabián Ruiz también alcanzó la Copa del Mundo de 2026 con la selección española. Este fue el quinto título de la temporada que lo ubica entre los 30 candidatos para el Balón de Oro de 2026.

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