Donald Trump firma una orden ejecutiva que libera a Rusia de sanciones

Mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump suspendió un nuevo y amplio paquete de sanciones relacionadas con las ventas de combustibles fósiles rusos.

“He presentado al Congreso una certificación que indica que la concesión de dicha exención en este momento redunda en el interés nacional de Estados Unidos”, señaló el republicano de 80 años sin especificar a qué se refería exactamente al emplear el término “interés nacional”.

Las sanciones temporalmente pausadas pretendían establecer aranceles de hasta 100% principalmente a productos de los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas de origen ruso cuyo destino final serían puertos estadounidenses.

Haberles establecido un gravamen a dichas operaciones habría significado un duro golpe al financiamiento destinado por el Kremlin a la guerra que, desde hace cuatro años y medio, libra en territorio ucraniano.

El nuevo posicionamiento adoptado por Trump surge una semana después de que el presidente Vladimir Putin se mostró dispuesto a vender 300,000 toneladas de diésel a los mercados energéticos mundiales para tratar de hacer disminuir su costo.

Cabe señalar que, la suspensión de sanciones a Rusia, representa un duro revés para la “Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán”, la cual fue impulsada en el Congreso estadounidense con el objetivo de castigar económicamente a Rusia por su conflicto bélico en contra de Ucrania.

A través de un comunicado difundido a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, expresó que la acción del mandatario de la nación representa ir en contra del Congreso.

“Al levantar estas sanciones, Trump está haciendo caso omiso de la orden del Congreso de que aumente la presión sobre el Kremlin y está permitiendo que (el líder ruso) Vladimir Putin continúe su guerra de agresión”, escribió.

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