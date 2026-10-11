Republicanos se rebelan contra Trump por acuerdo para importar diésel ruso y aliviar los precios

El presidente Donald Trump enfrenta una creciente resistencia en el Congreso por su decisión de permitir la entrada de diésel ruso a los mercados, una medida que legisladores republicanos y demócratas consideran contraria a las sanciones impuestas a Moscú por la guerra contra Ucrania.

La controversia se intensificó el domingo, cuando senadores de ambos partidos exigieron a la administración que dé marcha atrás en el acuerdo anunciado por Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para aumentar el suministro de combustible en medio del encarecimiento de la energía.

“Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia continúa asesinando a civiles ucranianos. La Administración debe rectificar de inmediato”, advirtieron los legisladores en una declaración conjunta. Los senadores republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis y John Curtis se sumaron a los demócratas Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal para cuestionar la decisión presidencial.

Por separado, otros legisladores también expresaron su rechazo al levantamiento temporal de las sanciones. El Congreso prohibió en 2022 las importaciones de energía rusa para impedir que los ingresos obtenidos por Moscú financiaran la invasión de Ucrania. Los críticos sostienen que la nueva medida contradice esa política y que el gobierno no consultó al Legislativo ni explicó debidamente su decisión.

I oppose President Trump’s decision to lift sanctions on the purchase of diesel from Russia. I was a cosponsor of the Russian sanctions law, which the President recently signed but is now not following. https://t.co/ojFs2OYn7G — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) October 11, 2026

Legisladores advierten que Putin podría financiar la guerra

Trump anunció el viernes que Rusia suministraría más de 300,000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, con entregas adicionales previstas para noviembre y los meses siguientes. El objetivo declarado es aliviar la escasez de combustible y contener los precios, que afectan al transporte, la agricultura y la calefacción de los hogares.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, advirtió que existen argumentos para considerar ilegal la medida. En una entrevista con NBC, recordó que Rusia es responsable de la invasión y que puede poner fin al conflicto retirando sus tropas del territorio ucraniano ocupado.

“Creo que hay argumentos legítimos para afirmar que el presidente no está cumpliendo la ley”, señaló Tillis.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, dijo que respalda los esfuerzos para reducir los precios, pero rechazó recurrir a Putin para conseguirlo. Calificó al mandatario ruso de “carnicero” y sostuvo que el fin de la guerra en Irán ayudaría a reducir los costos energéticos.

La representante republicana Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, presentó una iniciativa para impedir que Trump levante las sanciones, mientras Michael McCaul, de Texas, advirtió que los ingresos petroleros podrían fortalecer la maquinaria militar del Kremlin. La senadora Murkowski también pidió utilizar las facultades disponibles para presionar a Moscú.

I have just concluded a highly successful discussion with President Vladimir Putin, of Russia, wherein it was agreed that Russia will immediately supply over 300,000 Tons of Diesel Fuel to the American and Global Marketplace, another 500,000 Tons during the month of November, and? pic.twitter.com/1bED6Q3KV7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026

La Casa Blanca defiende la decisión por los costos energéticos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió el domingo el acuerdo y afirmó que la administración actuará dentro de las facultades legales disponibles. En Fox News, sostuvo que la operación beneficia a los estadounidenses y contribuirá a reducir los precios del combustible.

El republicano John Barrasso, segundo en la jerarquía de su partido en el Senado, también respaldó el objetivo de Trump de abaratar la energía, aunque consideró que las sanciones pueden seguir utilizándose como instrumento de presión contra Rusia.

La disputa se produce semanas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en un momento en que algunos republicanos se distancian de Trump por sus decisiones de política exterior y el aumento del costo de vida. Mientras tanto, el presidente afirmó que Ucrania y Rusia habían acordado un “alto el fuego energético”, sin ofrecer detalles.

El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que todavía esperaba conocer los términos y subrayó que Kiev apoya la tregua siempre que Moscú también la respete.

El acuerdo sobre el diésel abre así un nuevo frente entre la Casa Blanca y el Congreso, donde legisladores de ambos partidos cuestionan si reducir temporalmente los costos energéticos justifica flexibilizar las medidas económicas contra el gobierno ruso.

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