Congresista republicano presentará un proyecto de ley para prohibir la compra de petróleo ruso

Brian Fitzpatrick, representante por Pensilvania, se revela al plan de Donald Trump de comprarle diésel a Rusia y presentará un proyecto bipartidista de ley para cerrarle la puerta a dicha opción.

Esta semana, la Casa Blanca dio a conocer que levantaba las sanciones impuestas a Rusia por estar en guerra con Ucrania, dicha medida se implementó a cambio de que el presidente Vladimir Putin aceptó vender 300,000 toneladas de combustible diésel tanto para el mercado de Estados Unidos como para los mercados energéticos mundiales con el objetivo de tratar de disminuir su costo.

Dicho posicionamiento provocó incomodidad entre los políticos demócratas y republicanos.

El demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, acusó al presidente de haber traicionado a Ucrania.

“Este acuerdo repugnante solo ayudará e incitará al mismo Putin que está ayudando a los iraníes a atacar e intentar matar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio y que invadió ilegal y brutalmente a nuestro aliado Ucrania”, escribió en X.

I’ve already agreed to be an original cosponsor. Congress must make a stand. https://t.co/TufkR0mm9s — Rep. Don Bacon ?????????? (@RepDonBacon) October 10, 2026

Mike Pence, quien fungió como vicepresidente durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la presidencia, calificó como algo erróneo volver a comerciar con Rusia.

“Estados Unidos no debería tenderle una mano a la maquinaria bélica de Putin. Ahora es el momento de mantenernos firmes contra la agresión rusa, como lo hicimos durante la primera administración Trump”, destacó también en X.

El descontento en ambos partidos políticos impulsó al republicano Brian Fitzpatrick y a algunos demócratas aún sin identificar, a crear un proyecto que sirva de candado para impedir la adquisición de crudo procedente de Rusia.

“Presentaremos una legislación bipartidista para bloquear cualquier compra de petróleo ruso. Se llamará ‘Ley Ronald Reagan de Paz a través de la Fuerza’. Se someterá a votación en el pleno mediante una resolución y se aprobará por abrumadora mayoría.”, escribió en redes sociales el ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que sirve a la Cámara de representantes desde 2017.

Al enterarse del proyecto, su correligionario de partido Don Bacon, representante por Nebraska, se sumó a la idea.

“Ya he aceptado ser uno de los copatrocinadores originales. El Congreso debe tomar una postura”, indicó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

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