El diésel supera los $6.50 dólares por galón y revive el debate sobre prohibir sus exportaciones

De acuerdo con datos de la Asociación Americana de Automóviles (AAA), este martes el precio promedio de diésel alcanzó su nivel más alto en un año, ubicándose en los $6.53 dólares por galón, representando un aumento de 77% en los últimos 12 meses, y con este exponencial incremento se revive el debate sobre la prohibición de las exportaciones de diésel estadounidense como estrategia para reducir los precios.

Aunque la medida presentada por algunos legisladores republicanos busca darle pronta solución al problema que afecta especialmente a agricultores, sector del transporte, construcción y pequeñas empresas, economistas y expertos en materia energética advierten que prohibir las exportaciones de diésel podría ser contraproducente e incluso elevaría aún más los precios al provocar mayor escasez.

Entre los senadores y legisladores que se oponen a las exportaciones de diésel están el republicano Chuck Grassley y la representante Ashley Hinson, además del representante republicano de Tennessee, Tim Burchett, quien ha presentado hasta los momentos dos proyectos de ley: uno que prohíba la exportación hasta enero del próximo año y el otro donde se prohíba la exportación cuando el precio nacional supere los $5 dólares.

La mayoría de las peticiones provienen de senadores y legisladores de estados donde sus economías dependen de sectores afectados. La semana pasada, el senador de Iowa Chuck Grassley comentó en una publicación en redes sociales: “Con el diésel a $6.57 dólares en Iowa, ¿por qué el presidente Trump no impone un embargo a las exportaciones de diésel como los presidentes de los años 70 impusieron embargos a los productos agrícolas debido a la inflación de los precios de los alimentos?”, expresó.

W diesel $6.57 in Iowa why doesn’t Pres Trump put an embargo on diesel exports like presidents in the 70s put embargoes on ag products bc food prices were inflated. High diesel prices ARE KILLING FARMERS INCOME #cornwatch #soybeanwatch — Chuck Grassley (@ChuckGrassley) September 20, 2026

En su publicación, Grassley afirmaba que los elevados precios del diésel están afectando en gran medida los ingresos de los agricultores. Por su parte, el presidente Donald Trump ha respondido al llamado diciendo que su administración está considerando esta medida con el propósito de reducir los costos.

Sin embargo, expertos como Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, comentaron que prohibir las exportaciones de diésel será contraproducente y la razón principal es que aumentará la escasez mundial y continuará elevando los precios.

“La mayoría de los legisladores piensan: «Oh, esto suena fácil, simplemente retengamos los productos en Estados Unidos», pero eso no los coloca en la posición adecuada. Está plagado de problemas que no se han previsto”, dijo De Haan.

El especialista petrolero explicó que actualmente las refinerías nacionales producen 5,3 millones de barriles diarios (diésel, gasóleo para calefacción doméstica y combustible para aviones), de los cuales solo se absorbe una demanda interna de 3,6 millones de barriles diarios de estos productos, por lo que Estados Unidos exporta diésel holgadamente porque sus refinerías producen más combustible del que consume en el país; no obstante, los precios se han disparado por la interrupción en la producción debido al conflicto entre Ucrania y Rusia y recientemente el de Irán.

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