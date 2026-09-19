5 trucos legales para conseguir gasolina barata en California

El precio actual de la gasolina regular en California se ubica actualmente en $6.14 dólares por galón, mientras que el promedio nacional es de $4.48, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Sin embargo, existen algunos trucos legales para conseguirla más barata.

Cabe aclarar que la gasolina es más costosa en California por varios motivos: utiliza una mezcla de gasolina específica para reducir la contaminación, tiene impuestos y programas ambientales propios y cuenta con un mercado de combustibles más aislado.

Además, los precios del petróleo y las interrupciones en las refinerías pueden provocar aumentos rápidos

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5 trucos para comprar gasolina más barata en California

1. Compara precios antes de salir

No todas las estaciones cobran lo mismo, incluso dentro de una misma ciudad. Aplicaciones como GasBuddy y Waze permiten consultar precios reportados para encontrar alternativas más económicas.

La clave es comparar varias estaciones cercanas y calcular si desviarse realmente compensa el ahorro.

2. Revisa las estaciones de clubes de membresía

Las gasolineras de Costco y Sam’s Club pueden ofrecer precios competitivos. Sin embargo, conviene comparar el precio del día y considerar el costo de la membresía antes de asumir que siempre representan la opción más barata.

3. Evita pagar por la ubicación

Las estaciones situadas junto a autopistas, aeropuertos y zonas turísticas pueden cobrar más debido a su conveniencia. Si tienes suficiente combustible, compara precios en áreas residenciales o comerciales alejadas de las salidas principales.

El ahorro por galón puede parecer pequeño, pero se acumula cuando se llena el tanque con frecuencia.

4. Aprovecha recompensas y descuentos

De acuerdo con Consumer Reports, los programas de fidelidad de las compañías petroleras y las tarjetas con cash back para compras de combustible pueden reducir el costo final.

Antes de pagar, revisa si tienes puntos, descuentos por galón o devolución de efectivo disponibles. Lo importante es comparar el beneficio real con cualquier cuota o condición asociada.

5. Compara efectivo, tarjeta y precio anunciado

Algunas estaciones muestran precios diferentes dependiendo de la forma de pago. Antes de llenar el tanque, comprueba si existe una tarifa para efectivo y cuánto pagarías realmente con tarjeta.

También conviene verificar el precio por galón anunciado en el letrero y las condiciones de cualquier descuento. Una tarjeta que ofrece recompensas por gasolina puede compensar parte de una diferencia de precio, pero eso depende de sus términos.

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