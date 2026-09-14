Viviendas Section 8 en Los Ángeles: abren una lista de espera durante solo 48 horas

Una nueva oportunidad de vivienda asequible se abrirá esta semana en Los Ángeles, pero por un período muy corto. Houston Homes Apartments (Lexington A & B) abrirá su lista de espera de viviendas con asistencia Section 8 únicamente durante dos días: miércoles 16 y jueves 17 de septiembre de 2026.

La convocatoria incluye apartamentos tipo estudio, de una y dos habitaciones distribuidos en varias propiedades de la ciudad y permite solicitar la incorporación a la lista por teléfono, correo electrónico o mediante Rent Café.

Es importante hacer una distinción: esta apertura no corresponde a la lista general de vouchers Section 8 del condado de Los Ángeles, que continúa cerrada. Se trata de viviendas con asistencia Project-Based Section 8, es decir, el subsidio está asociado a determinadas propiedades.

Puedes ver: Los alquileres empujan a residentes fuera de Los Ángeles: estas son las ciudades que más buscan

Cuándo abre la lista de espera de Section 8

La lista de Houston Homes Apartments estará abierta:

Miércoles 16 de septiembre de 2026.

Jueves 17 de septiembre de 2026.

El aviso no establece que las solicitudes sean seleccionadas por orden de llegada, por lo que conviene seguir las instrucciones proporcionadas por la administración y verificar directamente las condiciones del proceso.

La apertura es especialmente relevante porque las listas de espera para vivienda subsidiada en Los Ángeles suelen permanecer cerradas durante largos períodos o aceptar solicitudes únicamente durante ventanas limitadas.

Puedes ver: Apartamentos económicos en California: así funcionan las loterías de vivienda para alquilar o comprar

Qué apartamentos están incluidos

La convocatoria corresponde a Houston Homes Apartments (Lexington A & B) e incluye propiedades ubicadas en distintas direcciones de Los Ángeles:

1386 E. 20th St.

1151 E. 20th St.

1317 E. 23rd St.

1145 E. 24th St.

1835 W. 25th St.

Los apartamentos incluyen estufa y refrigerador, según el aviso de apertura. Además, Houston Homes Apartments aparece registrado como un complejo multifamiliar con asistencia vinculada a programas de vivienda subsidiada. Una de sus propiedades, ubicada en 1151 E. 20th St., cuenta con 60 unidades asociadas a un contrato de asistencia habitacional, de acuerdo con registros recopilados sobre vivienda asequible.

Puedes ver: Mudarte dentro de Estados Unidos: los trámites que muchos latinos pasan por alto

Cuántas personas pueden vivir en cada apartamento

La administración establece límites de ocupación según el tamaño de la vivienda:

Estudio: entre 1 y 2 personas.

1 habitación: entre 1 y 3 personas.

2 habitaciones: entre 2 y 5 personas.

Los hogares deberán cumplir además con los requisitos aplicables al programa y con las normas de elegibilidad correspondientes.

Cómo anotarse en la lista de espera

Las personas interesadas pueden solicitar que su nombre sea incorporado a la lista de espera a través de distintas vías:

Teléfono: 310-205-2105

Correo electrónico: AlphaWL@21alphagroup.com

Internet: mediante Access Housing LA o utilizando el sistema Rent Café indicado por la administración.

Para personas con discapacidad también pueden solicitarse adaptaciones razonables, modificaciones estructurales, unidades accesibles o servicios auxiliares.

Quienes necesiten asistencia auditiva pueden utilizar gratuitamente el California Relay Service, llamando al 711 o al 1-800-735-2929.

Puedes ver: Qué hacer si no puedes cubrir gastos básicos en Estados Unidos

¿Es la lista general de Section 8 de Los Ángeles?

No. Este punto es fundamental. La lista general del Housing Choice Voucher Program ?conocido habitualmente como Section 8? del condado de Los Ángeles permanece cerrada. Así lo confirma actualmente la Los Angeles County Development Authority (LACDA).

La oportunidad que abre el 16 y 17 de septiembre corresponde a viviendas específicas con asistencia vinculada a la propiedad.

En un programa de Project-Based Section 8, la ayuda está asociada al apartamento o complejo participante. Esto es diferente del Housing Choice Voucher tradicional, en el que una familia recibe un voucher que puede utilizar, sujeto a las reglas del programa, en una vivienda elegible.

Otra lista de vivienda pública cierra el 16 de septiembre

La apertura coincide con otra fecha importante para quienes buscan vivienda asequible en el condado.

LACDA mantiene abiertas 16 listas de espera basadas en propiedades de vivienda pública, 10 de ellas destinadas a adultos mayores. La inscripción comenzó el 17 de agosto y está programada para finalizar el 16 de septiembre de 2026 a las 5:00 p.m., aunque algunas listas pequeñas pueden cerrarse antes si alcanzan las 1,000 solicitudes.

Esta convocatoria tampoco corresponde a la lista general de Section 8.

Quienes estén buscando ayuda para pagar una vivienda en Los Ángeles tienen, por lo tanto, dos procesos diferentes esta semana: las listas de vivienda pública del condado que cierran el 16 de septiembre y la apertura durante 48 horas de la lista de Houston Homes Apartments el 16 y 17 de septiembre.

Ante los períodos tan breves de inscripción, conviene revisar los requisitos y realizar el trámite únicamente a través de los canales indicados por las autoridades o la administración de la propiedad.

Sigue leyendo:

Las Vegas da ventaja a los inquilinos: 57% de los alquileres ofrece descuentos o beneficios

Cuál es el mejor mes para alquilar un apartamento en Nueva York y por qué

¿Cuáles son las ciudades en EE.UU. donde los precios de las viviendas están cayendo?