Sur de California está en la posible trayectoria del huracán Rachel

La posible trayectoria del actual huracán Rachel apunta hacia el sur de California, de acuerdo con el pronóstico que informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes.

A pesar de que no se tiene previsto que Rachel se mantenga como huracán cuando llegue a tierra este fin de semana, puede presentar peligros, como fuertes lluvias, vientos intensos, alto oleaje y otras afectaciones, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que los remanentes del huracán Rachel tocarían tierra en el sur de California a primera hora del domingo 11 de octubre, ocasionando condiciones de alta humedad en la región al menos hasta el martes.

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La trayectoria de los remanentes de Rachel alcanzaría al norte la zona de Anaheim, en el condado de Orange, pero el centro de huracanes dijo que el fenómeno puede provocar condiciones peligrosas más allá de su trayectoria estimada.

El NWS pronostica la trayectoria de Rachel hacia el sur de California. Crédito: Servicio Meteorológico Nacional | Cortesía

Las previsiones de NOAA dicen que el periodo más probable de lluvias será desde las 9:00 a.m. del domingo hasta las 9:00 a.m. del lunes en los condados de Los Ángeles y Ventura, con una acumulación total de agua pluvial de aproximadamente media pulgada.

Se espera que las mayores precipitaciones se registren en las zonas orientales de las montañas del condado de Los Ángeles, donde podrían acumularse hasta 2 pulgadas de lluvia.

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Rachel, actualmente como huracán de categoría 1, se localiza a 800 millas (1,290 kilómetros) del extremo sur de Baja California, México, con vientos sostenidos máximos de 80 millas por hora (130 km/h), con un desplazamiento de 7 millas por hora (11 km/h) en dirección oeste/noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que Rachel disminuirá la velocidad antes de hacer un giro brusco hacia el noreste a finales de la semana, con un debilitamiento gradual de los vientos en los próximos días.

El huracán Rachel aumenta el riesgo de corrientes de resaca peligrosas en la mayor parte de la costa del sur de California, principalmente en los condados de Orange y San Diego, con fuertes vientos y oleaje intenso, conforme se acerque a tierra.

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El NWS prevé que algunas de las mayores inundaciones costeras pueden ocurrir en zonas de Long Beach, la isla Catalina, Malibu y Zuma Beach.

Se recomienda a las personas que estén o acudan a la costa que extremen las precauciones cerca del agua, especialmente a los nadadores y surfistas inexpertos, debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca peligrosas.

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