Huracán Polo eleva riesgo de inundaciones en el sur de California



El riesgo de inundaciones y el alto oleaje están entre las preocupaciones que se tienen en las comunidades del sur de California por los efectos del huracán Polo, que se mantiene frente a las costas de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que el huracán, que se localizaba la mañana de este domingo a 280 millas (450 kilómetros) al oeste de Cabo San Lucas, México, podría provocar más inundaciones costeras en el sur de California.

Las costas del sur de California también pueden registrar fuertes corrientes de resaca y erosión en las playas entre este lunes y martes 29 de septiembre.

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El huracán Odalys, localizado a 860 millas (1,385 kilómetros) del extremo sur de la península de Baja California, México, también puede impactar en el clima del sur de California.

“La mayor preocupación a corto plazo es la marejada del sur producida por los huracanes Odalys y Polo“, dijo el NWS en su pronóstico. “Se esperan condiciones más peligrosas el lunes y martes, cuando las mareas altas coincidan con la marejada del sur”.

En las semanas anteriores, las costas del sur de California sufrieron los embates del intenso oleaje provocado por el huracán Marie a pesar de que este se desarrolló y perdió intensidad en aguas del Pacífico, a cientos de millas de distancia de las playas.

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Marie provocó oleaje destructivo durante el fin de semana del Día del Trabajo, ocasionando inundaciones, destrucción de viviendas y erosión de playas.

Los meteorólogos dijeron que las inundaciones costeras y la erosión de playa son algunas de las afectaciones que se esperan a medida que la región se prepara para un año con un fenómeno de El Niño, que se espera que sea más intenso en comparación con los años anteriores.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para disponer de recursos para la prevención del fenómeno de El Niño.

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Algunas comunidades costeras también declararon el estado de emergencia local en respuesta a los daños que ocasionó el fuerte oleaje del huracán Marie y a los pronósticos de las afectaciones que se esperan.

El NWS dijo que el huracán Polo tendrá un desplazamiento hacia el noroeste, a 6 millas por hora (9 km/h) antes de cambiar de rumbo este domingo hacia el noreste, hacia Baja California, donde se espera que toque tierra.

La trayectoria de Polo sigue hacia Sonora, México, donde se espera que se debilite, antes de que los remanentes lleguen a Arizona y Nuevo México.

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El NWS informó que existe entre un 10% y un 20% de probabilidad de que el huracán Polo pueda provocar lluvias ligeras en el sur de California.

“El huracán Polo no pasará directamente por el sur de California, pero es probable que aumente el oleaje y se produzcan inundaciones costeras“, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Se emitieron un aviso de peligro en las playas, una alerta por inundaciones costeras y una alerta por fuerte oleaje ante las condiciones adversas que se pronostican en las costas del sur de California.

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Resguardan huevos de nidos de tortuga en Orange

Los huevos de dos nidos de tortugas marinas oliváceas en playas del condado de Orange fueron trasladados al Acuario del Pacífico, en Long Beach, ante la preocupación de que pudieran ser arrastrados por el fuerte oleaje que se pronostica por el huracán Polo.

La semana pasada, dos tortugas marinas desovaron en Seal Beach y Huntington Beach, lo que constituye los primeros casos documentados de nidos naturales registrados en la costa oeste.

Este viernes, los biólogos recuperaron 204 huevos para trasladarlos al acuario, donde permanecerán incubados en un ambiente con temperatura controlada, esperando que puedan eclosionar entre 45 y 60 días, posiblemente durante la primera semana de noviembre.

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Científicos dijeron que es probable que las tortugas hayan nadado hacia el norte debido a las aguas cálidas provocadas por El Niño, y mencionaron que es muy probable que la actividad de anidación todavía pueda continuar.

Las tortugas marinas oliváceas suelen anidar varias veces durante una misma temporada.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) dijo que las tortugas oliváceas son ejemplares marinos pequeños, cuyos adultos pesan hasta 100 libras (45 kilogramos) y miden entre 2 y 3 pies (entre 60 y 90 centímetros) de largo.

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Si alguna persona observa una tortuga marina varada, puede llamar a la línea directa de NOAA Fisheries de la Costa Oeste al 562-506-4315.

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