Tortugas marinas anidan por primera vez en el sur de California

Una tortuga marina fue observada anidando la semana pasada en una playa del condado de Orange, lo que constituye el primer caso del que se tiene constancia de una anidación natural en cualquier lugar de la costa oeste de Estados Unidos.

En una publicación en las redes sociales, NOAA Fisheries informó que el 16 de septiembre se observó a una tortuga olivácea cavando un nido y poniendo huevos cerca de Seal Beach, en el condado de Orange.

On Wednesday, September 16, Huntington Beach Fire Department Marine Safety lifeguards were notified of a possibly injured sea turtle near Surfside. They later discovered the turtle was laying eggs. Our lifeguards responded, established a perimeter, and coordinated with Seal Beach? pic.twitter.com/E6Codc6sGp — City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) September 22, 2026

Tres días después, otra tortuga marina también desovó a unas millas al sur, cerca del muelle de Huntington Beach, sin que las autoridades de vida silvestre determinaran si se trataba de la misma tortuga o de dos ejemplares diferentes.

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Las tortugas marinas están protegidas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción, por lo que expertos en vida silvestre protegerán el nido local durante todo el periodo de incubación.

Se recomienda a los bañistas que visiten el área que mantengan una distancia segura del nido, señalizado con una valla, y que no molesten a las tortugas, en caso de observarlas.

“Nuestro equipo de colaboradores locales, estatales y federales supervisará los sitios de anidación durante todo el periodo de incubación, que suele durar entre 45 y 60 días. Ambas áreas están cercadas, protegidas y cuentan con señalización informativa”, se menciona en la publicación de NOAA Fisheries.

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Las tortugas oliváceas son la especie de tortuga marina más pequeña del océano Pacífico. Los ejemplares adultos pueden pesar hasta 100 libras (45 kilogramos) y medir de 2.5 a 3 pies (75 a 90 centímetros) de largo. Se calcula que pueden llegar a vivir entre 30 y 50 años en estado salvaje.

NOAA Fisheries dijo que ejemplares de este tipo de tortugas marinas se pueden encontrar en todo el mundo, principalmente en las aguas tropicales de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

“Las principales poblaciones de anidación en el Pacífico se extienden por México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Si bien ocasionalmente se las observa en el sur de California siguiendo corrientes cálidas, nunca se ha documentado que esta especie anide en los Estados Unidos“, añadieron los especialistas.

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El fenómeno de El Niño está provocando aguas inusualmente cálidas en el Pacífico, lo que está atrayendo animales marinos poco comunes al sur de California, como tiburones ballena y tiburones martillo.

Si alguna persona observa tortugas marinas o encuentra algún ejemplar varado en alguna playa, debe reportarlo a la línea directa de NOAA Fisheries de la costa oeste al 562-506-4315.

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