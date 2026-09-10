Oleaje del huracán Marie daña casas en el condado de Orange

Al menos 16 viviendas resultaron dañadas, de las cuales nueve fueron declaradas inhabitables, por el violento oleaje que golpeó la costa de Dana Point, en el condado de Orange, debido a los remanentes del huracán Marie.

Funcionarios de la ciudad declararon un estado de emergencia local después de que resultaran insuficientes los esfuerzos por proteger propiedades ubicadas frente al mar previo al fuerte oleaje y marea alta por efectos del huracán.

De las viviendas, nueve fueron señalizadas con etiquetas rojas y otras siete con etiquetas amarillas, de acuerdo con un comunicado del ayuntamiento.

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En Dana Point, este miércoles continuaron las labores de limpieza, con cuadrillas trabajando a contrarreloj para reconstruir la barrera costera dañada por el intenso oleaje.

Se observaron camiones cargados con rocas, algunas de hasta 700 libras (317 kilogramos) para colocarlas a lo largo de un tramo de playa y proteger a las viviendas del oleaje y de la erosión de las mareas.

Una de las residencias señalizadas con una etiqueta roja fue demolida por los trabajadores de limpieza después de que el oleaje rompiera el malecón de Dana Point. Otras dos propiedades también están en riesgo.

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A pesar de desarrollarse, tomar fuerza y debilitarse a cientos de millas de distancia en el océano Pacífico, el huracán Marie hizo sentir sus efectos en el sur de California con fuerte oleaje y mareas altas que ocasionaron inundaciones y daños en comunidades costeras.

En Long Beach, las olas destrozaron el muelle y el paseo marítimo, obligando a la evacuación de casas ubicadas frente al mar, mientras que en Malibu, la erosión ocasionó un gran socavón frente a una residencia propiedad del actor Nicolas Cage, además de afectar a decenas de viviendas más.

En el condado de Orange, los efectos de Marie afectaron a la comunidad de Capistrano Bay, y dañaron viviendas en Beach Road.

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“El personal municipal ha estado en el lugar para inspeccionar los daños y, cuando sea apropiado, colocar etiquetas y aconsejar a los residentes que desalojen las viviendas que presenten daños estructurales que las hacen inseguras”, dijo la ciudad de Dana Point este martes en un comunicado.

Los residentes y el gerente general del Distrito de Capistrano Bay aseguraron que llevan años solicitando medidas permanentes de protección costera, como la colocación de más rocas en la costa para detener la intensidad del oleaje. La Comisión Costea dice que este enfoque acelera la erosión costera.

“Hay demasiada burocracia. En lugar de una prevención adecuada, ahora es una emergencia. Y estas son las consecuencias de no permitir que la gente proteja su propiedad”, expresó Rich Holt, quien ha trabajado en la comunidad de Capistrano Beach durante años.

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Holt mencionó que la instalación de rocas solo se aprueba después de que los residentes obtienen permisos de emergencia, como lo hicieron al menos una docena de vecinos en las dos semanas previas a que ocurriera el intenso oleaje como consecuencia del huracán Marie.

Los permisos de emergencia solicitados ya fueron otorgados. Sin embargo, muchos residentes comentaron que la aprobación llegó demasiado tarde porque la marea estaba demasiado alta para que se pudieran colocar las rocas.

Este miércoles, durante una reunión de la Comisión Costera, un representante de la Fundación Surfrider se pronunció en contra del uso de permisos de emergencia para la construcción de diques.

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La Comisión Costera de California dijo que trabajó para atender las solicitudes de emergencia. La agencia analizó los daños causados desde Tamarack Beach, en Carlsbad, hasta el socavón en Malibu, durante una reunión sobre los impactos del fenómeno de El Niño.

La Dra. Kate Huckelbridge, de la Comisión Costera de California, declaró que la situación está ocurriendo ahora y que se volverá más compleja.

“Esta es nuestra nueva normalidad y debemos afrontarla con planificación y acción urgentes. Una forma de hacerlo es priorizar la planificación e implementación de medidas de adaptación al aumento del nivel del mar para todas las comunidades costeras”, expresó Huckelbridge.

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“Este trabajo necesita financiación y atención, y es la mejor manera de proteger a nuestras comunidades costeras y garantizar que todavía queden playas para legar a las futuras generaciones”, añadió.

La erosión en la costa aumentó considerablemente y a un ritmo acelerado, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La oficina de la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, informó que se gestionan fondos para un proyecto de reposición de arena entre Capistrano Beach y Doheny.

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Foley dijo que la zona de Capistrano Beach recibió cerca de 100,000 yardas cúbicas de arena en los últimos tres años. Sin embargo, aseguró que se necesita cerca de un millón de yardas cúbicas.

“El problema radica en los permisos. No conseguimos obtenerlos con la suficiente rapidez. La burocracia nos impide estar preparados para este tipo de daños. Era previsible”, declaró Foley.

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