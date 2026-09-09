Socavón daña propiedad del actor Nicolas Cage en Malibu

Más de 30 residencias ubicadas frente al mar en Malibu fueron evacuadas este martes después de que se produjera un socavón frente a una residencia del actor Nicolas Cage debido a la erosión costera por efectos del huracán Marie, lo que provocó que cinco casas fueran declaradas inhabitables.

Funcionarios de SoCal Gas informaron que, aproximadamente a las 5:57 a.m. de este martes, recibieron notificaciones sobre daños en la infraestructura de gas natural como consecuencia de un socavón en una carretera privada en la cuadra 31600 de Sea Level Drive, cerca de Point Lechuga.

Cuando llegaron al lugar, los trabajadores descubrieron los daños que sufrió una tubería de gas natural de media pulgada, por lo que procedieron a interrumpir el flujo del combustible para hacer las reparaciones.

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SoCal Gas dijo que los residentes y negocios de la zona podrían percibir olor a gas natural mientras se llevaban a cabo los trabajos para reparar la tubería.

Como consecuencia de los daños, las autoridades municipales de Malibu colocaron etiquetas rojas en cinco casas, para prohibir el acceso al declararlas inhabitables.

De acuerdo con los reportes, el socavón ocurrió en el acceso a una residencia propiedad del actor Nicolas Cage, con un valor aproximado de $10 millones de dólares. Se desconoce si Cage se encontraba en la casa cuando ocurrió el incidente.

El socavón derrumbó los carriles de acceso al estacionamiento de la residencia de Nicolas Cage en Malibu. Crédito: Ethan Swope | AP

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Los funcionarios dijeron que los caminos de acceso se derrumbaron como consecuencia de la erosión costera provocada por las mareas altas y el oleaje intenso.

“La ciudad está monitoreando activamente y respondiendo a los problemas de erosión costera en áreas que incluyen Pacific Coast Highway en el área afectada por el incendio Palisades y en Westward Beach debido a las fuertes olas y las mareas altas, en colaboración con agencias asociadas”, dijeron funcionarios de Malibu en un comunicado.

La noche de este martes, las autoridades municipales declararon el estado de emergencia local por el socavón y ordenaron la evacuación de más de 31 propiedades ubicadas a lo largo de Sea Level Drive.

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El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles instó a los residentes de la zona afectada a evacuar sus residencias.

“Las autoridades advierten que es probable que estas condiciones empeoren con las mareas altas y las lluvias pronosticadas a causa del huracán Marie”, se informó en un comunicado actualizado de la ciudad de Malibu.

Se informó que se habilitó un refugio temporal de la Cruz Roja Americana en Malibu High School, en 30215 Morning View Drive, al que pueden acudir los residentes evacuados.

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Los residentes que experimenten una interrupción del servicio o sospechen que hay una fuga de gas natural, deben reportarla a SoCal Gas al 1-800-427-2200.

El socavón en Malibu ocurre después de los daños que causó el fuerte oleaje en la península de Long Beach, que obligó a la evacuación de varias casas tras los daños en sus estructuras, en el malecón y en el paseo marítimo, por los efectos del huracán Marie.

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